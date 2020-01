Walcząca o awans do tureckiej Super Ligi Adana Demirspor zainteresowana jest ściągnięciem do siebie króla strzelców Ekstraklasy Igora Angulo. Najchętniej już teraz, w tym okienku transferowym. Górnik Zabrze stawia sprawę jednoznacznie.

W czerwcu najlepszemu napastnikowi górniczej jedenastki kończy się umowa z zabrzańskim klubem. Obie strony rozmawiają na temat jej przedłużenia, ale porozumienia brak. Jak informują działacze Górnika, Angulo odrzucił pierwszą ofertę. Poszło o jej długość. Klub oferował roczny kontrakt plus kolejny sezon, ale w tym wypadku wszystko byłoby uzależnione od liczby minut spędzonych na murawie przez napastnika w sezonie 2020/21.

Jak informuje członek zarządu Górnika Dariusz Czernik, przed wylotem zespołu na zimowy obóz na Cypr w przyszłym tygodniu, piłkarzowi zostanie przedstawiona druga pisemna oferta - tak jak zawodnik chce - dwuletniego kontraktu.

Jak podkreślają działacze, będzie to najlepsza finansowo oferta w ostatnich kilkunastu latach. W klubie liczą się jednak z finansami i nikt nie chce, jak to było w nieodległej przecież przeszłości, kiedy właścicielem Górnika był Allianz, tworzyć kominów placowych.

Tymczasem sprowadzeniem do siebie najlepszego snajpera zabrzan już teraz zainteresowana jest Adana Demirspor. To klub w którym występuje Jakub Kosecki. Po pierwszej części rozgrywek drużyna spod syryjskiej granicy jest na pozycji numer osiem, ale wciąż z realnymi szansami na awans. Do premiowanego awansem miejsca Adanę dzieli ledwie sześć punktów. Zresztą o awans można grać też w barażach, w których o jedno miejsce biją się drużyny z lokat 3-6.

Adana Demirspor chciałaby Angulo u siebie już teraz. Oferuje wysoki kontrakt indywidualny dla zawodnika, w wysokości 300 tys. euro. W Górniku nie chcą jednak słyszeć o możliwości transferu. Angulo ma przecież jeszcze przez pół roku ważny kontrakt.

- Niezależnie jak się to wszystko skończy, to chcemy, żeby Igor wypełnił umowę i został z nami. Wiosną czeka nas przecież trudna runda - podkreśla Dariusz Czernik. Po pierwszej części rozgrywek zabrzanie są na 12. miejscu w tabeli z 23 punktami na koncie.

W obecnym sezonie, z dziewięcioma bramkami na koncie "Angulo-gol", jak śpiewają o nim kibice Górnika, jest najlepszym strzelcem zespołu. Tak jest od lata 2016 roku, od kiedy pojawił się w górniczym klubie. Przez 3,5 roku zdobył dla zabrzan aż 81 bramek i już jest w dziesiątce najskuteczniejszych zawodników w historii 14-krotnego mistrza Polski.

Michał Zichlarz

