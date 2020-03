Kolejne osoby ze świata sportu angażują się w walkę z koronawirusem. Jednemu z krakowskich szpitali pomocy udzieliła żona piłkarza Cracovii Sergiu Hanki.

W czwartek świat obiegła wieść o kolejnym wspaniałym zachowaniu Jakuba Błaszczykowskiego, który przekazał 400 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. Z drugiej stron Błoń nie chcą być gorsi, co pokazała Andreea Hanca. Żona piłkarza Cracovii przekazała krakowskiemu szpitalowi im. Stefana Żeromskiego ponad dwa tysiące butelek z wodą. O sprawie poinformował dziennikarz TVP Kraków Łukasz Krasny.

Państwo Hanca po raz kolejny udowodnili, że nie pozostają bierni wobec potrzebujących. Wcześniej pochodząca z Rumunii para regularnie pomagała potrzebującym w swojej ojczyźnie. Sergiu Hanca deklarował też wpłaty na cele charytatywne po każdej zdobytej bramce lub asyście.



Tych 27-letni skrzydłowy uzbierał łącznie w tym sezonie 16 - osiem bramek oraz osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Hanca był wyróżniającą się postacią Cracovii, która po 26. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy.



Rozgrywki polskiej ligi zostały jednak przerwane przynajmniej do 26 kwietnia - wynika z najnowszego komunikatu Ekstraklasy. Wszystkie kluby chciałaby dokończyć sezon, ale nie wiadomo, czy pozwoli na to sytuacja z koronawirusem.







Zdjęcie Andreea Hanca podczas spotkania Cracovii z Jagiellonią Białystok we wrześniu 2019 roku / Rafał Rusek / Newspix

WG