To byłby rekordowy transfer. Polski snajper mógł zagrać z Usykiem

52 gole w 110 meczach ligowych dla I-ligowej Arki Gdynia - to dotychczasowy dorobek Karola Czubaka. Rosły napastnik był królem strzelców drugiego frontu rozgrywek w sezonie 2022/23. Chyba nie znajdzie się w piłkarskiej Polsce osoba, która powie, że ten zawodnik nie sprawdził się na zapleczu Ekstraklasy. Od trzech lat związany z Gdynią zawodnik miał nadzieję zadebiutować na najwyższym szczeblu rozgrywek w barwach Arki, ale na finiszu sezonu 2023/24 doszło do niewytłumaczalnej zapaści Żółto-Niebieskich, którzy mając 98% szans na promocję zaprzepaścili niepowtarzalną okazję. Reklama

Arka zanotowała umiarkowane wejście w sezon 2024/25. Drużyna trenera Wojciecha Łobodzińskiego plasuje się nieco powyżej środka tabeli, a snajper trafił do siatki raz w sześciu spotkaniach, notując 2 asysty. Kontrakt Karola Czubaka z Arką Gdynia wygasa z końcem obecnego sezonu. Skuteczni napastnicy jak on są najbardziej na rynku poszukiwani i tak jest w tym wypadku. Już rok temu blisko było, aby nieco okrężną drogą Czubak zmienił Żółto-Niebieskie barwy Arki Gdynia na Biało-Zielone Lechii Gdańsk, ale już wyżej było o związkach piłkarza z północną częścią Trójmiasta więc to piłkarz tę możliwość odrzucił po tym jak kluby się dogadały.

Piłkarze Arki Gdynia nie zanotowali dobrego wejścia w sezon / Piotr Matusewicz/East News / East News

To nie znaczy, że napastnik narzeka na brak zainteresowania. Kilka dni temu do Arki wpłynęła zupełnie sensacyjna oferta z ukraińskiego klubu Polissia Żytomierz, razem z potencjalnymi bonusami wartość transferowa była zbliżona siedmiocyfrowej kwoty i mogła przekroczyć nawet milion euro. Nie było podobnej w historii Arki Gdynia - byłby to drugi najwyższy transfer wychodzący z drugiego szczebla ligowego w Polsce - po Janie Sobocińskim, który kosztował 1,8 miliona euro. Reklama

Polissia to klub powstały w 2016 r., ale już udało mu się zagościć w europejskich pucharach. Ciekawostką jest fakt, że jako piłkarz tej drużyny zarejestrowany jest mistrz boksu, Ołeksandr Usyk, który grywa jedynie w turniejach towarzyskich, nie w meczach oficjalnych. Usyk - Czubak - czy to byłby atak marzeń?



Reklama Karol Czubak: Nie mieliśmy zbyt wielu argumentów, aby coś tutaj ugrać. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Niestety takie zestawienie pozostanie jedynie w sferze planów. Otoczenie piłkarza na wstępie odrzuciło możliwość transferu na ogarniętą wojną Ukrainę. Czubak to człowiek wyjątkowo rodzinny, w dodatku niedawno został ojcem. Ostatnią rzeczą o jakiej dziś myśli jest kierunek wschodni. Z drugiej strony piłkarz, aby być lepszy musi wychodzić ze swej strefy komfortu i jest na to gotowy. Do Arki wpłynęło także konkretne zapytanie z Niemiec, jest również zainteresowanie ze strony klubów Ekstraklasy. Co naturalne trwają również rozmowy o przedłużeniu kontraktu z Arką, który wygasa za rok. Okno transferowe zamyka się 6 września.

Aleksander Usyk / AFP

Arka Gdynia otrzymała za Karola Czubaka rekordową ofertę w historii klubu / Piotr Matusiewicz / East News