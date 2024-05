Polka się nie zatrzymuje. Historyczny sukces, jest złoto mistrzostw Europy

Czołowi zawodnicy z Europy w Słowenii przebywają od 15 maja, bo właśnie wtedy rozpoczęły się mistrzostwa Starego Kontynentu. Kapitalną formą na imprezie imponuje między innymi Klaudia Zwolińska. Nasza rodaczka rozpoczęła starty w pięknym stylu, bo drugiego dnia rywalizacji walczyła o złoto w crossie indywidualnym. Do wymarzonego rozpoczęcia czempionatu w czwartek Polce zabrakło naprawdę niewiele, ponieważ do najlepszej Aleny Marx ze Szwajcarii straciła zaledwie 0,22 sekundy. To był dobry prognostyk przed kolejnymi występami naszej utytułowanej kajakarki.

Reklama