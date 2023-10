Historyczny sukces Klaudii Zwolińskiej. Powtórz to za rok na IO w Paryżu!

Slalomiści kajakowi rywalizują w ostatnim w tym sezonie Pucharze Świata w Paryżu. Finał tego cyklu we Francji to nie tylko walka o prestiż i najwyższe miejsca, ale i rekonesans przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi. Występ we Francji to także okazja do zaznajomienia się z torem, na którym za blisko dziesięć miesięcy slalomiści powalczą o medale igrzysk.