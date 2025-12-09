Szubarczyk ogłasza hit. Znów będzie głośno o 14-latku, padło zaproszenie

Jeszcze na dobre nie opadł kurz po udanym dla Michała Szubarczyka UK Championship, a już w grudniu utalentowany snookerzysta powraca do międzynarodowej rywalizacji. 14-latek znów stawi się na Wyspach Brytyjskich, lecz tym razem jego spotkania będą trwały znacznie krócej niż ostatnio. Powód? Światowa czołówka w Blackpool zagra w formacie Shoot Out. "Mecz składa się tylko z jednego frejma, czas ograniczony jest do 10 minut, zawodnicy mają też zaledwie 15 sekund (pierwsze 5 minut) lub 10 sekund (drugie 5 minut) na ruch" - wyjaśnialiśmy zasady zaledwie kilka dni temu.

Choć do Anglii wylatuje kilku "Biało-Czerwonych", oczy fanów znów będą skierowane przede wszystkim na talent rodem z Lublina. Na dzień dobry zagra z Jamie'em Jonesem. I kibice z kraju nad Wisłą mają nadzieję, że na tym się nie skończy. Zwycięzca zostanie wyłoniony natychmiastowo, bo turniej nie potrwa długo. Już jednak dziś wiemy, iż niezależnie od końcowego u polskich kibiców zawita uśmiech na twarzy. We wtorkowe popołudnie zadbał o to sam Michał Szubarczyk. Na profilu 14-latka pojawił się bardzo ważny wpis związany z kolejnymi jego startami.

Michał Szubarczyk znów zagra w Polsce. Tym razem zawita do rodzinnego miasta

Młody sportowiec oficjalnie zapowiedział występ w ojczyźnie. To dla wszystkich fanów zawodnika fantastyczna wiadomość. Spotkania lublinianina cieszyły się już sporą popularnością w Zielonej Górze, zapewne podobnie będzie za kilka dni w… rodzinnym mieście 14-latka. "Zapraszam do studia w Lublinie na Snookerowe Mistrzostwa Polski SHOOTOUT! Zaczynamy wczesnym popołudniem już w najbliższą niedzielę 14.12, wstęp wolny. Muszę tylko wrócić z Shootoutu z Anglii. Tam pierwszy mecz już w czwartek 11.12. Więcej informacji wkrótce" - przekazał na Facebooku.

Pomimo, że Michał Szubarczyk obecnie odpoczywa od sportu, to nie narzeka na brak obowiązków. Tym razem skupia się na tych medialnych. Poza wspomnianym wyżej ogłoszeniem, podzielił się fanami linkiem do rozmowy na antenie TVP Lublin. Kolejne wywiady zapewne są kwestią czasu. Z tygodnia na tydzień popularność 14-latka powinna systematycznie rosnąć.

Michał Szubarczyk Karolina Adamska/East News Newspix/East News

Michał Szubarczyk AKPA AKPA

Michał Szubarczyk z kolejnym sukcesem w swojej karierze facebook.com/pzsiba AFP