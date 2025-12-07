Euforia w Lublinie! Pierwsze złoto Polaków na mistrzostwach Europy. Obłędna Katarzyna Wasick

Katarzyna Wasick występowała w Lublinie w roli faworytki. W swojej koronnej konkurencji, czyli 50 metrach stylem dowolnym liczyła na swoje pierwsze indywidualne złoto na mistrzostwach. Przygotowała znakomitą formę i nie zawiodła ani siebie, ani liczących na jej świetny występ kibiców.

Katarzyna Wasick ze złotym medalem na 50 metrów stylem dowolnym

W ostatnim dniu walki o medale na mistrzostwach Europy w Lublinie ze świetnej strony pokazała się niezawodna Katarzyna Wasick. Polka przystępowała do wyścigu jako faworytka. Zagrozić jej mogła jedynie zaledwie 19-letnia włoska pływaczka, wielka nadzieja, Sara Curtis. Zawodniczka w ostatnich miesiącach bije w swoim kraju kolejne rekordy i wciąż się poprawia.

Okazało się jednak, że tym razem wygrało doświadczenie i doskonała dyspozycja Katarzyny Wasick, która postawiła wszystko na jedną kartę. Jak dotąd Polce nie udało zdobyć się indywidualnego złota na imprezie mistrzowskiej i miała nadzieję, że kolejna Sara (wcześniej jej wielką rywalką była Szwedka, Sara Sjostrom) nie przeszkodzi jej w spełnieniu tego marzenia.

Ale jestem bardzo spokojna. Z każdym kolejnym startem pływam coraz szybciej, dobrze się tu czuję i doskonale wiem, na co mnie stać

Na miejscu wspierała ją głośna lubelska publiczność, która z całych sił liczyła na świetny wynik polskiej zawodniczki. I się nie przeliczyła. Wasick była o wiele szybsza od swoich rywalek i wszystkie zostawiła w tyle.

Znakomity wyścig Katarzyny Wasick. Lepsza od rywalek o 0.2 sekundy

Wasick przystąpiła do wyścigu z chłodną głową i utrzymała ciążącą na niej presję. W wielkim stylu pokonała rywalki, osiągając czas 23.20. To był jeden z najlepszych czasów w jej karierze. Polka pokazywała już zresztą w tym sezonie, że stać ją na znakomite występy i polepszanie swojego wyniku.

Srebro zdobyła nieoczekiwanie Francuzka, Beryl Gastaldello, a brąz - Sara Curtis. Pierwsza z pań osiągnęła czas 23.41, czyli aż o 0.2 gorszy od tego, co zaprezentowała reprezentantka Polski.

Łącznie Biało-Czerwoni zdobyli na mistrzostwach Europy w Lublinie siedem medali - jeden złoty, dwa srebrne i cztery brązowe. W klasyfikacji medalowej zajęli 12. miejsce. Najlepszym zespołem na mistrzostwach byli bezapelacyjnie Włosi, którzy łącznie uzbierali 16 krążków, w tym sześć złotych.

Katarzyna Wasick po triumfie w Singapurze ROSLAN RAHMAN AFP

Katarzyna Wasick z mężem na Gali Mistrzów Sportu WOJCIECH OLKUSNIK East News