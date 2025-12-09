Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar w 5. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 grudnia 2025 godz. 21:00W 5. kolejce Ligi Konferencji czeka nas starcie Rakowa Częstochowa z Zrinjskim Mostarem. Drużyna z Częstochowy plasuje się wyżej w tabeli, mając po czterech meczach 8 punktów, podczas gdy Zrinjski ma 6 punktów i wciąż walczy o awans. Zwycięstwo Rakowa może znacząco ich przybliżyć do bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Forma gospodarzy napawa optymizmem. W ostatnich pięciu meczach wygrali cztery z nich. W tym jesienią udanie rywalizowali w Europie - m.in. pokonali 4:1 Rapid Wiedeń. Choć obie drużyny spotykają się po raz pierwszy w oficjalnym meczu, zapowiada się starcie o wysoką stawkę. Zapraszamy na relację na żywo.