Partner merytoryczny: Eleven Sports

0:5 lidera rankingu w finale UK Championship. Zwrot i jaka końcówka. Magia w 18. frejmie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Fani snookera nie mieli wątpliwości, że finał UK Championship między Juddem Trumpem i Markiem Selbym może być absolutnie wyjątkowy. Z jednej strony obrońca tytułu i lider światowego rankingu, z drugiej zaś: dawna wielka gwiazda z ogromną zwyżką formy w ostatnich tygodniach. I to właśnie Selby prowadził po pięciu frejmach już 5:0, można nawet powiedzieć, że sensacyjnie. Trump zaczął odrabiać straty po przerwie, nawiązał kontakt. Losy finału rozstrzygnęły się w niesamowitych okolicznościach w 18. frejmie.

Po lewej stronie mężczyzna ubrany w czarną koszulę sportową z emblematami sponsorów, z poważnym wyrazem twarzy. Po prawej stronie mężczyzna skupiony na grze w snookera, pochyla się nad stołem snookerowym, celując kijem w kierunku bili.
Mark Selby (z lewej) i Judd Trump w finałowej potyczce w York BarbicanMartin Rickett/PA Images via Getty ImagesGetty Images

Miało być "czarowanie" w finale UK Championship - i było. Sama obsada dwóch wielkich snookera już to gwarantowała. Z jednej strony Judd Trump: obrońca tytułu w jednym z najważniejszych turniejów w kalendarzu, zarazem lider światowego rankingu. Ale i zawodnik, który w ostatnim czasie "nie dowozi" błyskotliwej formy do finałów. Bo w tym roku nie wygrał żadnego z nich.

A z drugiej Mark Selby - jedna z legend, na początku poprzedniej dekady chyba najlepszy na świecie, czterokrotny mistrz świata. Tyle że poprzednie sezony już tak wybitne nie były. Wygrywając w listopadzie prestiżowy turniej dla gwiazd "Champion of Champions" dał jednak sygnał, że coś wraca. Zwłaszcza, że w finale pokonał 10:5 właśnie Trumpa.

Zobacz również:

John Higgins, czterokrotny mistrz świata
Inne sporty

Wielkie wyzwanie dla polskiego talentu. Czterokrotny mistrz świata już na horyzoncie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Obaj dostarczyli takich wrażeń swoim wielogodzinnym pojedynkiem, że fani zgromadzeni w York Barbican długo nagradzali ich brawami. A oni sami komplementowali się nawzajem. Bo choć Selby miał już tytuł na wyciągnięcie ręki, to doszło do porywającej końcówki.

    Finał UK Championship. Dwaj wielcy mistrzowie snookera. Niemal maksymalny dystans, a przecież było już 5:0

    W UK Championship, jednym z trzech turniejów zaliczanych do "Potrójnej Korony", wystąpiło aż czterech reprezentantów Polski. To i tak coś już wyjątkowego, choć na emocje z ich udziałem w głównej fazie zawodów będziemy zapewne musieli jeszcze chwilę poczekać. Zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk dotarł do trzeciej rundy eliminacji, Antoni Kowalski i najstarszy z nich Mateusz Baranowski zagrali w drugiej, a Krzysztof Czapnik - w pierwszej. Wielcy mistrzowie, niemal w komplecie, są znacznie starsi - naszych snookerzystów może jeszcze czekać piękna przyszłość.

    W niedzielnym finale zagrali bowiem: 36-letni Judd Trump i 42-letni Mark Selby. Faworytem był ten pierwszy, choć nie aż tak wyraźnym, jak w finale "Champion of Champions". Selby pokazał już, że wraca do dawnej dyspozycji, w świetnym stylu wygrywał tu kolejne potyczki. W czterech meczach głównej fazy oddał rywalom zaledwie dziewięć frejmów, choć jego półfinał z Shaunem Murphym miał swój koloryt. A Trump może nie był aż tak okazały, miał kłopoty w pierwszych częściach meczów, ale później już błyszczał. I swoją pewnością siebie dobijał kolejnych rywali.

    W finale doszło jednak do sytuacji rzadkiej - lider światowego rankingu był kompletnie oszołomiony. Selby wygrał pięć pierwszych frejmów, w czwartym dokonał idealnej "kradzieży", choć Trump prowadził już 68:0 i do uzyskania wygrywającej przewagi potrzebował na dobrą sprawę wbicia jeszcze tylko jednej czerwonej. I tak się pomylił:

    Stół bilardowy snookerowy, na którym znajduje się kilka bil, z tyłu sylwetka zawodnika obserwującego rozkład bil. Na ekranie widoczne wyniki meczu pomiędzy Juddem Trumpem a Markiem Selbym.
    Błąd Judda Trumpa w czwartym frejmie odmienił losy tej potczkiscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Selby z okazji skorzystał, wyczyścił stół, czarna dała mu wygraną. Takich pomyłek było więcej, z obu stron. Niemniej to jednak Mark bardziej na nich korzystał.

    Na przerwę udali się przy stanie 5:2 dla starszego z Anglików.

    Druga część tego spotkania, już w sesji wieczornej, była już jednak zupełnie inna. Tak jak w poprzednich dniach, rywale Trumpa gaśli im bliżej było końca meczu. Tak też gasł i Selby - przegrywał ze swoimi emocjami. Ale jednocześnie zachowywał się fair, choćby w kontrowersyjnej sytuacji tzw. wolnej bili w 11. frejmie. Prowadził wtedy, mógł skorzystać na decyzji arbitra i prawdopodobnie podwyższyć na 8:3. A zgodził się z Trumpem, który po chwili arcymistrzowskim zagraniem o trzy bandy. I było 7:4. A później 9:7, gdy Selby znów miał wszystko w swoich rękach.

    Odrobił już niemal wszystkie straty we frejmie do Trumpa, miał świetny układ od uzyskania wygrywającego brejka i pomylił się w takiej sytuacji.

    Zawodnik snookera wykonuje precyzyjne uderzenie nad zielonym stołem bilardowym, sędzia obserwuje przebieg rozgrywki, a w tle widoczna jest publiczność oraz podświetlane reklamy.
    Potężny błąd Marka Selby'ego w 17. frejmiescreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Selby zakrył twarz, nie był w stanie uwierzyć w taki błąd. - To jest niewiarygodne - ocenili polscy komentatorzy Eurosportu. Trump doszedł do stanu 8:9, do obrony tytułu potrzebował jeszcze dwóch wygranych rozgrywek.

    Zdecydował 18. frejm, na początku bardzo taktyczny. Z trudnym ustawieniem na stole, bo czerwone zostały ustawione niemal w komplecie w jednej części stołu, a najwyżej punktowane kolorowe - odsunięte. Aż w końcu Trump nie wytrzymał, dał możliwość wbicia czerwonej Selby'emu.

    Stół do snookera z rozstawionymi bilami, zawodnik przygotowujący się do uderzenia, widoczne dłonie oraz kij bilardowy, na dole plansza wyników z nazwiskami graczy i aktualnym wynikiem.
    Ostatni frejm w wielkim finale UK Championship. Tu Mark Selby zaczął czyszczenie stołuscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    A ten skorzystał, zaliczył 69-punktowego brejka. I to wystarczyło, Trump już nie zdołał odwrócić losów. Przegrał kolejny finał w tym roku, a Selby triumfował w Yorku pierwszy raz od 2016.

    - W końcówce byłem totalnie rozsypany. Nie wiem, jakim cudem zrobiłem tego wygrywającego brejka - mówił później. Wygrał ten finał 10:8.

    Mężczyzna trzymający puchar i medale przytula młodą dziewczynę, obok kobieta uśmiecha się. Na stole widać konfetti i pudełko, w tle zgromadzeni kibice robią zdjęcia i biją brawo.
    Mark Selby z żoną i córką - po triumfie w UK ChampionshipMartin Rickett - PA ImagesGetty Images

    Trump już w tym roku nie wystąpi, Shoot Out czy Scottish Open odbędą się bez niego. Selby zgłosił się do rywalizacji w Edynburgu, ale też możliwe jest wycofanie

    Do gry w tym tygodniu wracają za to Polacy, właśnie w Shoot Oucie: Baranowski swój mecz zagra w środę, a Szubarczyk i Kowalski - w czwartek.

    UK Championship - finał (Best-of-19):

    Mark Selby (Anglia, 11) - Judd Trump (Anglia, 1) 10:8

    Frejmy w pierwszej sesji: 80:54, 90:41, 101:1, 70:68, 105:1, 7:98, 17:93

    Frejmy w drugiej sesji: 67:7, 32:88, 34:64, 0:109, 110:1, 0:125, 32:68, 82:7, 31:82, 102:0.

    Zobacz również:

    Justina Kozan ze złotym medalem mistrzostw Europy w Lublinie
    Pływanie

    Nieprawdopodobne sceny w Lublinie. Kolejne złoto i do tego rekord Polski! Niesamowita Justina Kozan

    Anna Dymarczyk
    Anna Dymarczyk
    Mężczyzna z krótkim zarostem siedzący na jasnym fotelu, patrzący w górę z uśmiechem i oparciem palca wskazującego o brodę, wyrażający zamyślenie lub zainteresowanie.
    Mark SelbyCHEONG KAM KAAFP
    Majchrzak opowiedział o okresie zawieszenia. "Świat mi się zawalił". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja