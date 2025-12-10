Partner merytoryczny: Eleven Sports

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Aleksandra Mirosław kontra Ewa Pajor. Zagłosuj!

Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy portalu wybierają najlepszego sportowca mijającego roku! W pierwszym półfinale Iga Świątek pokonała Wilfredo Leona. Czas na drugie starcie, w którym Aleksandra Mirosław zmierzy się z Ewą Pajor. Kto powinien awansować do wielkiego finału? Poznaj sylwetki kandydatek i oddaj głos w naszej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od tego momentu ich wybrańcy toczą pojedynki w systemie pucharowym.

Trwają półfinały - w pierwszym z nich Iga Świątek zatriumfowała nad Wilfredo Leonem. W drugim ekspertka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław walczy z piłkarką Ewą Pajor. Wybierz swoją faworytkę i weź udział w poniższej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Aleksandra Mirosław czy Ewa Pajor - kto powinien awansować?

Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.

Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.

