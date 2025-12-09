Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05 w 5. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 grudnia 2025 godz. 21:00Lech Poznań w 5. kolejce Ligi Konferencji podejmie na własnym stadionie 1. FSV Mainz 05. Dla Lecha to mecz o być albo nie być. Po ostatnim zwycięstwie 2:0 nad FC Lausanne-Sport, Kolejorz wciąż ma szansę na grę przynajmniej w 1/16 finału. Mainz 05 z kolei przyjeżdża po turbulencjach - niemiecka drużyna w lidze niemieckiej radzi sobie słabo, co dodatkowo potwierdza niedawna zmiana trenera. Pomimo problemów w Bundeslidze, Mainz w Lidze Konferencji prezentuje się całkiem solidnie - wygrywali już 3 z 4 spotkań, pokazując skuteczność i dyscyplinę. Faktor własnego boiska i wsparcie kibiców mogą mieć spore znaczenie. Enea Stadion już kilkukrotnie okazywał się trudnym terenem dla gości. Zapraszamy na relację na żywo.