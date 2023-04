Iga Świątek wygrała turniej WTA w Stuttgarcie po raz drugi z rzędu, po raz kolejny pokonując w finale Arynę Sabalenkę. Spotkanie potrwało godzinę i 50 minut. Po jego zakończeniu Polka szybko wykonała połączenie telefoniczne. Przed kamerami Canal+ Sport przyznała, że było ono skierowane do Darii Abramowicz, która jest nieobecna w Niemczech, ale czeka na resztę zespołu w Madrycie, dokąd teraz przeniesie się tour.

Wspaniały gest Igi Świątek. Przekaże samochód swojemu tacie

Dzięki zwycięstwu Świątek otrzyma samochód marki Porsche, która jest tytularnym sponsorem turnieju. - Generalnie auto będzie dla taty. On wybierze kolor. Rozważa granatowy, ja mu mówię, że to trochę zbyt nudny, żeby zaszalał, bo może nie mieć już takiej okazji, więc trzeba korzystać teraz. Zobaczymy - powiedziała z uśmiechem na ustach we wspomnianym wywiadzie.