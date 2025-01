Awans do trzeciej rundy Australian Open to była tylko formalność. Iga Świątek nie dała żadnych szans Rebecce Sramkovej, pokonując ją w czwartkowym meczu 6:0, 6:2. Tuż po triumfie Polki wyłoniona została jej kolejna rywalka - Emma Raducanu. Polka już o tym wiedziała, idąc na pomeczową konferencję prasową, ale... i tak została na niej zaskoczona przez jednego z dziennikarzy. Zadeklarowała jednak, że będzie gotowa do kolejnego starcia.