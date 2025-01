Iga Świątek pewnie wygrała i pobiła kolejny rekord. Może być tylko lepiej

Iga Świątek w III rundzie Australian Open

Iga Świątek z kolejnym rekordem

Dla Igi Świątek pokonanie Sramkovej okazało się być pobiciem kolejnego rekordu. Polka jako jedyna zawodniczka w tej dekadzie, czyli od 2020 roku, docierała za każdym razem co najmniej do trzeciej rundy każdego wielkoszlemowego turnieju. Nie odpuściła jak dotąd ani jednego z nich.

Niestety, na kolejnego rekordu na razie nie pobije w kontekście ewentualnego dostania się do czwartej rundy. W swoim dorobku w ostatnim czasie nie zawsze przechodziła dalej po trzecich meczach na wielkoszlemowych turniejach. To nie oznacza jednak, że nie może być lepiej - 23-latka ma jeszcze sporo do udowodnienia samej sobie i choć rekordy nieszczególnie ją interesują, to dobra gra w tenisa sama do nich prowadzi.