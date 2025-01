Iga Świątek zadbała, by kibice, którzy w nocy ze środy na czwartek zarwali noc i oglądali jej mecz, szybko mogli wrócić do spania. Wystarczyła jej tylko godzina i jedna minuta, by zdemolować na jednym z najważniejszym z kortów w Melbourne Park Rebeccę Sramkovą. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy set, dzięki któremu o Polce znów zrobiło się głośno.