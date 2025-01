Schreiber dostała pytanie o Czarneckiego. Zastanawiająca odpowiedź

Jej miłość do Przemysława Czarneckiego rozgorzała pod koniec 2024 roku. Tylko na samym początku celebrytka próbowała ukryć to, kto jest jej wybrankiem. Później za to chętnie prezentowała kolejne zdjęcia i pojawiała się z nowym partnerem w telewizji. Czy to koniec tej miłości?