Świątek była o krok od katastrofy. Takiej Polki jeszcze nie widział. Te słowa poszły w świat

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Iga Świątek po trudnym spotkaniu zdołała pokonać Suzan Lamens i awansowała do trzeciej rundy US Open. Na tym etapie już najbliższej nocy zmierzy się z Anną Kalinską. W swoim podcaście były tenisista Andy Roddick odniósł się do czwartkowego spotkania Polki. Dostrzegł wyraźne problemy, które podczas tego spotkania miała druga tenisistka świata. Jednocześnie zwrócił uwagę na jeden element, który w trakcie tego sezonu uległ zmianie, co wyraźnie działa na plus dla Świątek.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMaddie MeyerEast News

Iga Świątek tegoroczny US Open rozpoczęła znacznie wcześniej, niż miało to miejsce zazwyczaj. Najlepsza polska tenisistka wzięła udział w turnieju mikstów, który był nowinką zaproponowaną przez organizatorów nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego. Świątek wspólnie z Casperem Ruudem dotarła do wielkiego finału całego cyklu. Po długiej walce polsko-norweski duet musiał uznać wyższość włoskiej pary Sara Errani i Andrea Vavassori. Po dwóch setach na tablicy wyników widniał remis, ale w super tie-breaku przeciwnicy Świątek i Ruuda zwyciężyli 10:6.

Rywalizację w singlu Świątek rozpoczęła we wtorek. Pierwsze spotkanie z Kolumbijką Emilianą Arango nie miało wielkiej historii. Całość trwała zaledwie 60 minut, a w tym czasie rywalka była w stanie urwać Polce zaledwie trzy gemy. Ostatecznie, dzięki wygranej 6:1, 6:2 Świątek pewnym krokiem zameldowała się w drugiej rundzie US Open.

Kolejną przeciwniczką była notowana na 66. miejscu w światowym rankingu WTA Suzan Lamens. Pierwszy set nakazywał przypuszczać, że i tym razem Świątek czeka miły i przyjemny spacerek. Premierową partię Polka zakończyła z wygraną 6:1. Po chwili przerwy sytuacja się jednak odmieniła, a do głosu zaczynała dochodzić holenderska tenisistka.

Świątek nie była w stanie dorównać do poziomu gry z pierwszej partii, natomiast Lamens zyskała nowe siły, dzięki czemu potrafiła przeciwstawić się jednej z głównych faworytek do ostatecznego triumfu w Nowym Jorku. Efekt? Wygrana 6:4 Holenderki w drugim secie, co już samo w sobie było dużą niespodzianką.

Dużym zapasem dla Świątek w trzeciej partii były dwa przełamania uzyskane już na samym początku. Prowadząc 4:1 co prawda raz straciła przewagę własnego serwisu, lecz finalnie Polka dowiozła do końca korzystny wynik i po wygranej 6:4 zapewniła sobie awans do trzeciej rundy.

Iga Świątek

    Świątek miała problemy w starciu z Lamens. Andy Roddick docenił jej mentalne przygotowanie

    Sporo miejsca ostatniej potyczce Świątek w swoim podcaście "Served" poświęcił Andy Roddick. Były utytułowany tenisista nie ukrywał zdziwienia przebiegiem czwartkowego spotkania. - Świątek prawie przegrała. To było dziwne, mecz odbywał się tak wcześnie, a na trybunach nie było dużej energii oraz atmosfery - stwierdził Roddick.

    Amerykanin jednocześnie stanął w obronie Świątek, wyraźnie uznając mecz z Lamens jako coś w rodzaju wypadku przy pracy. - Nie grała dobrze, popełniała znacznie więcej błędów niż zazwyczaj. Ale to się zdarza podczas Wielkiego Szlema. Z siedmiu meczów, które masz do wygrania, nie będziesz dobrze grał we wszystkich siedmiu - zwrócił uwagę Amerykanin.

    Andy Roddick zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, jednocześnie dostrzegając wyraźną przemianę, która zaszła u polskiej tenisistki. Nie odnosi się to jedynie do jej gry, ale również i psychiki drugiej rakiety świata.

    - Wcześniej w tym roku, jak sprawy nie układały się po jej myśli i przegrywała, znacznie częściej z paniką w oczach spoglądała w stronę swojego bosku. Tym razem tego nie było. Zapewniam wam, że nie czuła pełnej kontroli nad wszystkim, nie zagrała świetnie, ale dała sobie radę - podsumował wątek Świątek były tenisista.

    Kolejną przeciwniczką Igi Świątek podczas tegorocznego US Open będzie pochodząca z Rosji Anna Kalinska. Ich spotkanie rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:00 polskiego czasu.

    Iga Świątek

    Tenisistka wykonuje dynamiczne uderzenie podczas meczu na korcie, wyrażając pełne zaangażowanie i sportowe emocje.
    Iga Świątek w trakcie US Open 2025Kena BetancurAFP
    Kort tenisowy otoczony trybunami, pełnymi kibiców podczas dużego turnieju, zadaszona arena sportowa wypełniona widownią skupioną na meczu.
    Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1CHARLY TRIBALLEAU AFP

