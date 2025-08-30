Amerykanki i Rosjanki - to najczęstsze rywalki Igi Świątek w zawodowej rywalizacji. Nic w sumie dziwnego, skoro w najlepszej setce rankingu WTA tych pierwszych jest aż 15, a drugich - 12. Polki zaś są trzy, oprócz Igi Świątek także Magdalena Fręch i Magda Linette. Dwie pierwsze wciąż pozostają w grze o singlowy tytuł na Flushing Meadows, obie też zaprezentują się na największym stadionie jeszcze w sobotę wschodnioamerykańskiego czasu. O godz. 11.30 (w Polsce będzie godz. 17.30) Arthur Ashe Stadium ugości Fręch i Coco Gauff, a o godz. 19 (w Polsce 1 w nocy w niedzielę) Iga Świątek zagra tam z Anną Kalinską.

Będzie to dziewiąte starcie Igi z Rosjanką w tym roku, na razie bilans ma 6:2. Poprzedni sezon kończyła z... 7:2. A w Nowym Jorku też grała o czwartą rundę z zawodniczką z tego kraju.

US Open. Jak Iga Świątek odpowie na awans do czwartej rundy Aryny Sabalenki? Niełatwa przeprawa przed 24-latką z Raszyna

Teraz dojdzie do starcia numer trzy.

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 Kena Betancur AFP

Iga zagrała z zawodniczkami z Rosji raz w Australian Open (Daria Kasatkina, 2022), dwa razy w Roland Garros (Kasatkina 2022, Anastazja Potapowa 2024), trzy razy w Wimbledonie (Wiera Zwonariowa 2021, Polina Kudiermietowa 2025, Ludmiła Samsonowa 2025) i cztery razy w US Open (Weronika Kudiermietowa 2020, Kamilla Rachimowa 2024, Anstazja Pawluczenkowa 2024, Samsonowa 2024).

Bilans: 10:0 dla Polki.

Rok temu Iga też walczyła o czwartą rundę z Rosjanką, stoczyła bój z Anastazją Pawluczenkową. 33-letnia wówczas zawodniczka z Samary postawiła się ówczesnej liderce rankingu WTA, ale i tak zeszła z kortu pokonana. A do tego... zirytowała Igę na początku drugiego seta.

Pawluczenkowa chciała zrewanżować się Polce za wstydliwe 0:6, 0:6 z poprzedniego sezonu w Rzymie, ale niewiele z tego wyszło. Iga przełamała Rosjankę już w pierwszym gemie, a że solidnie serwowała, to utrzymała tę przewagę do końca partii. 6:4 dało jej już spokój na dalszą część meczu.

Iga Świątek miała po meczu z Anastazją Pawluczenkową "pewną rzecz" do przedyskutowania Angela Weiss AFP

Drugi set zaczął się zaś od nieprzyjemnego zdarzenia - obie znalazły się przy siatce, Pawluczenkowa zagrała z bliska prosto w Polkę, w jej ciało. I szybko się odwróciła, trudno było dostrzec jakiegoś gestu przeprosin. Zachowała się niczym Danielle Collins w meczu na igrzyskach w Paryżu.

Rozwiń

Polka patrzyła na nią z irytacją, a później pokazała swoją wyższość na korcie. Przełamanie w trzecim gemie, później w piątym - i już bezpieczne dokończenie tego spotkania. Iga wygrała 6:2, 6:4, awansowała do czwartej rundy. W całym tamtym spotkaniu Pawluczenkowa nie uzyskała choćby jednego break pointa.

I tak się wydaje, że teraz też serwis powinien być głównym atutem podopiecznej Wima Fissette'a w starciu z Kalinską. Przeciwko Suzan Lamens trochę zaś ten element zawodził.

Początek meczu Świątek - Kalinska: po godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę (polskiego czasu). Tekstowa relacja na żywo w serwisie Interia Sport. Wszystkioe informacje dotyczące wielkoszlemowej rywalizacji w Nowym Jorku znajdziecie Państwo w specjalnej zakładce - TUTAJ.

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Świątek z łatwością pokonuje Shibaharę AP © 2024 Associated Press