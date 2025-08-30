Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny na meczu Aryny Sabalenki. Białorusinka nie mogła nie zareagować

Aryna Sabalenka i Leylah Fernandez z pewnością na długo zapamiętają swój mecz na US Open. Podczas starcia Białorusinki i Kanadyjki panie na moment zeszły na dalszy plan, a bohaterami stała się para na trybunach. Mężczyzna właśnie podczas meczu Wielkiego Szlema w Nowym Jorku postanowił wręczyć ukochanej pierścionek zaręczynowy. Sabalenka podczas konferencji prasowej skomentowała rozczulające sceny, które miały miejsce na trybunach.

W niedzielę 24 sierpnia w Nowym Jorku rozpoczął się turniej, na który czekali wszyscy fani tenisa - US Open. Ostatnia w tym sezonie impreza wielkoszlemowa w tym zorganizowana została nieco inaczej - jeszcze przed oficjalnym startem rywalizacji odbył się wyjątkowy turniej mikstów, w którym udział brały głównie największe gwiazdy kobiecego i męskiego singla. Do finału awansowała Iga Świątek i jej partner Casper Ruud, którzy ostatecznie pokonani zostali przez znacznie bardziej doświadczony duet Sara Errani - Andrea Vavassori. 

Aryna Sabalenka nie mogła powstrzymać uśmiechu. "Życzę im udanego małżeństwa"

Iga Świątek walczy teraz o końcowe trofeum w grze pojedynczej, a jedną z jej najgroźniejszych rywalek jest Aryna Sabalenka. W nocy z piątku na sobotę liderka światowego rankingu zagrała w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju, a jej rywalką była Leylah Fernandez. W trakcie meczu nagle rywalizacja Kanadyjki i Białorusinki zeszła na dalszy plan, a wszyscy kibice zebrali na trybunach Louis Armstrong Stadium skupili swoją uwagę na mężczyźnie, który nagle wyjął ze swojej kieszeni... pierścionek zaręczynowy. 

Jego towarzyszka na widok pierścionka zalała się łzami i wkrótce potem przyjęła oświadczyny, co poskutkowało wybuchem euforii nie tylko na trybunach, ale także na korcie. Wszystkiemu bowiem z szerokimi uśmiechami na ustach przyglądały się obie tenisistki.

Po zakończeniu meczu, który Aryna Sabalenka wygrała 6:3, 7:6 (2), liderka światowego rankingu udała się na konferencję prasową, podczas której nie zabrakło pytań o wyjątkowe zaręczyny. Białorusinka z odpowiedzią nie zwlekała długo.

"Wydaje mi się, że to był pierwszy raz, kiedy ktoś oświadczył się na moim meczu. To był uroczy moment, a ja próbowałam się nie uśmiechać, bo to na prawdę piękne i mam nadzieję, że są teraz naprawdę szczęśliwi. Ale ja próbowałam się skupić na grze. To był wyjątkowy moment i tak, jak powiedziałam na korcie, życzę im udanego małżeństwa" - przyznała tenisistka.

Chwilę później Sabalenka pokusiła się o ciekawą sugestię. "Spojrzałam na mojego chłopaka. Zero presji" - wyznała z wyraźnym rozbawieniem. Czyżby 27-latka liczyła na pierścionek zaręczynowy w najbliższej przyszłości?

