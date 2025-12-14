Partner merytoryczny: Eleven Sports

Konkursy ostatniej szansy dla Polaków. Maciej Maciusiak podjął ważną decyzję

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Nie ma co. Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal były nieudane dla polskich skoczków. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Biało-Czerwoni zdobyli w sumie tyle punktów, co w inauguracyjnych zawodach sezonu w Lillehammer. Zamiast rozpędzić się po bardzo dobrym konkursie w Wiśle, nasi skoczkowie zadomowili się znowu w trzeciej "10". Teraz przed nimi konkursy ostatniej szansy. W Engelbergu zazwyczaj następował przełom. Jeśli tam nic nie ruszy, to Turniej Czterech Skoczni może być dla nas smutny.

Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo ORLEN stoi na zewnątrz w zimowych warunkach, w tle widoczna kolejna osoba ubrana podobnie.
Maciej MaciusiakKai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl

W skrócie

  • Polscy skoczkowie nie zaliczyli udanych zawodów w Klingenthal, ponownie plasując się w trzeciej dziesiątce.
  • Maciej Maciusiak podkreśla konieczność pracy nad stabilnością skoków i liczy na przełom w Engelbergu.
  • Zawodnicy wciąż szukają szczęścia i lepszych wyników, a skład na kolejne konkursy pozostaje bez zmian.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Po konkursach Pucharu Świata w Klingenthal trudno szukać pozytywów w polskiej drużynie. Na pewno na plus jest to, że to był pierwszy weekend w tym sezonie, kiedy w obu konkursach mieliśmy komplet naszych skoczków. Punkty zdobywali też wszyscy zawodnicy, którzy startowali w Niemczech.

I na tym chyba koniec pozytywów. Przez cały weekend problemy na tej skoczni miał Kacper Tomasiak, a mimo tego w sobotę oddał jeden udany skok w Klingenthal i od razu włączył się do walki o podium. To pokazuje, że można.

- Szkoda bardzo Kacpra, bo pojawił się u niego błąd. W niedzielę jechał trochę niżej w pozycji. Miał też problem z trafieniem w próg - powiedział Maciusiak.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Maciusiak jeszcze trzyma nerwy na wodzy, wskazuje zaskakujący postęp u rywali

Polacy wielokrotnie w tym sezonie pokazywali, że pojedynczymi skokami mogą walczyć z najlepszymi. Tyle że tych dobrych skoków jest jak na lekarstwo. One są stabilne, ale to wystarcza na to, by skakać na miejsca w trzeciej "10".

Maciej Maciusiak, trener kadry jeszcze trzyma nerwy na wodzy, ale przychodzi mu to z coraz większym trudem. On doskonale wie, że z takimi błędami w skokach nie ma co myśleć o sukcesach.

Różnie bywa z tym trzymaniem nerwów na wodzy. Jeszcze jesteśmy w pierwszej połowie sezonu i nie idzie to tak, jakbyśmy chcieli. Wystarczy popatrzeć, jaki postęp zrobili Norwegowie, ale też Domen Prevc, który stał się dominatorem. To jest aż zaskakujące
mówił trener kadry.

O tym, że Prevc skacze w wątpliwym kombinezonie, można przeczytać w mediach społecznościowych, gdzie wielu poddaje w wątpliwość to, czy ma on takie parametry, jakie powinien mieć. Z drugiej strony Słoweniec jest ostatnio często kontrolowany i wszystkie przechodzi bez problemu.

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Kolejny polski skoczek zaatakowany, Maciej Maciusiak powiedział jasno, co o tym myśli

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Trener szukał pozytywów, wskazał na brak szczęścia. Kacper Tomasiak skontrował

    Maciusiak jako jeden z pozytywów po Klingenthal wskazał skoki Pawła Wąska.

    - Ten weekend kosztował go wiele energii. Na siłę zmieniliśmy u niego pewne rzeczy, ale to zadziałało w niedzielę, co nas bardzo cieszy. Z Klingenthal wszyscy wyjeżdżają z punktami, ale to nie są takie skoki, na jakie stać chłopaków - mówił Maciusiak.

    W Klingenthal w ciągu dwóch dni nasi skoczkowie trzy razy zajmowali miejsca tuż za "30". W sobotę 32. był Dawid Kubacki, a w niedzielę Kamil Stoch zajął 31. miejsce, a 32. był Tomasiak. W sumie Biało-Czerwoni aż pięć razy w tym sezonie na dziewięć konkursów zajmowali miejsce 31. Do tego w Ruce niewiele zabrakło, by Klemens Joniak wywalczył w zawodach Pucharu Kontynentalnego dodatkowe miejsce dla Polski na Turniej Czterech Skoczni.

    - Brakuje nam trochę szczęścia, żeby nam wyszedł fajny konkurs - mówił Maciusiak.

    Trochę pech nas prześladuje, ale z drugiej strony, gdyby wszyscy skakali idealnie, to byśmy osiągali znakomite wyniki. Trzeba zatem dalej pracować nad sobą i poprawiać te skoki, by było jak najlepiej
    dodał Tomasiak.

    Jest skład na konkursy PŚ w Engelbergu

    Za tydzień skoczkowie będą rywalizować w Engelbergu (19-21 grudnia). Tam nasi skoczkowie pojadą dzień wcześniej, bo będzie czipowanie kombinezonów. Być może pojawi się też szansa dla niektórych na spokojny trening. Sztab będzie się starał, by zawodnicy w tygodniu skoczyli też w Zakopanem.

    - Teraz czas na Engelberg. Tam dla nas często "zaczynał się" sezon. Myślę, że to może być dla nas taka druga Wisła i tam zanotujemy już zdecydowanie lepsze wyniki. Trzeba te pojedyncze dobre skoki poskładać do kupy i jestem przekonany, że będzie dobrze - zakończył Maciusiak.

    W Szwajcarii Polacy wystąpią w takim zestawieniu, jak Klingenthal. W Engelbergu zobaczymy zatem: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Macieja Kota.

    Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Piotr Żyła
    Skoki Narciarskie

    Piotr Żyła wyrównał rekord Adama Małysza. Co za reakcja skoczka

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
    Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
    Zawodnik skoków narciarskich w pełnym stroju sportowym stoi z uniesioną ręką, trzymając narty. W tle widoczna publiczność oraz bannery reklamowe.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe
    Maciej Maciusiak
    Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja