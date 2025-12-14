W skrócie Polscy skoczkowie nie zaliczyli udanych zawodów w Klingenthal, ponownie plasując się w trzeciej dziesiątce.

Maciej Maciusiak podkreśla konieczność pracy nad stabilnością skoków i liczy na przełom w Engelbergu.

Zawodnicy wciąż szukają szczęścia i lepszych wyników, a skład na kolejne konkursy pozostaje bez zmian.

Po konkursach Pucharu Świata w Klingenthal trudno szukać pozytywów w polskiej drużynie. Na pewno na plus jest to, że to był pierwszy weekend w tym sezonie, kiedy w obu konkursach mieliśmy komplet naszych skoczków. Punkty zdobywali też wszyscy zawodnicy, którzy startowali w Niemczech.

I na tym chyba koniec pozytywów. Przez cały weekend problemy na tej skoczni miał Kacper Tomasiak, a mimo tego w sobotę oddał jeden udany skok w Klingenthal i od razu włączył się do walki o podium. To pokazuje, że można.

- Szkoda bardzo Kacpra, bo pojawił się u niego błąd. W niedzielę jechał trochę niżej w pozycji. Miał też problem z trafieniem w próg - powiedział Maciusiak.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra Zniszczoła Polsat Sport

Maciusiak jeszcze trzyma nerwy na wodzy, wskazuje zaskakujący postęp u rywali

Polacy wielokrotnie w tym sezonie pokazywali, że pojedynczymi skokami mogą walczyć z najlepszymi. Tyle że tych dobrych skoków jest jak na lekarstwo. One są stabilne, ale to wystarcza na to, by skakać na miejsca w trzeciej "10".

Maciej Maciusiak, trener kadry jeszcze trzyma nerwy na wodzy, ale przychodzi mu to z coraz większym trudem. On doskonale wie, że z takimi błędami w skokach nie ma co myśleć o sukcesach.

Różnie bywa z tym trzymaniem nerwów na wodzy. Jeszcze jesteśmy w pierwszej połowie sezonu i nie idzie to tak, jakbyśmy chcieli. Wystarczy popatrzeć, jaki postęp zrobili Norwegowie, ale też Domen Prevc, który stał się dominatorem. To jest aż zaskakujące

O tym, że Prevc skacze w wątpliwym kombinezonie, można przeczytać w mediach społecznościowych, gdzie wielu poddaje w wątpliwość to, czy ma on takie parametry, jakie powinien mieć. Z drugiej strony Słoweniec jest ostatnio często kontrolowany i wszystkie przechodzi bez problemu.

Trener szukał pozytywów, wskazał na brak szczęścia. Kacper Tomasiak skontrował

Maciusiak jako jeden z pozytywów po Klingenthal wskazał skoki Pawła Wąska.

- Ten weekend kosztował go wiele energii. Na siłę zmieniliśmy u niego pewne rzeczy, ale to zadziałało w niedzielę, co nas bardzo cieszy. Z Klingenthal wszyscy wyjeżdżają z punktami, ale to nie są takie skoki, na jakie stać chłopaków - mówił Maciusiak.

W Klingenthal w ciągu dwóch dni nasi skoczkowie trzy razy zajmowali miejsca tuż za "30". W sobotę 32. był Dawid Kubacki, a w niedzielę Kamil Stoch zajął 31. miejsce, a 32. był Tomasiak. W sumie Biało-Czerwoni aż pięć razy w tym sezonie na dziewięć konkursów zajmowali miejsce 31. Do tego w Ruce niewiele zabrakło, by Klemens Joniak wywalczył w zawodach Pucharu Kontynentalnego dodatkowe miejsce dla Polski na Turniej Czterech Skoczni.

- Brakuje nam trochę szczęścia, żeby nam wyszedł fajny konkurs - mówił Maciusiak.

Trochę pech nas prześladuje, ale z drugiej strony, gdyby wszyscy skakali idealnie, to byśmy osiągali znakomite wyniki. Trzeba zatem dalej pracować nad sobą i poprawiać te skoki, by było jak najlepiej

Jest skład na konkursy PŚ w Engelbergu

Za tydzień skoczkowie będą rywalizować w Engelbergu (19-21 grudnia). Tam nasi skoczkowie pojadą dzień wcześniej, bo będzie czipowanie kombinezonów. Być może pojawi się też szansa dla niektórych na spokojny trening. Sztab będzie się starał, by zawodnicy w tygodniu skoczyli też w Zakopanem.

- Teraz czas na Engelberg. Tam dla nas często "zaczynał się" sezon. Myślę, że to może być dla nas taka druga Wisła i tam zanotujemy już zdecydowanie lepsze wyniki. Trzeba te pojedyncze dobre skoki poskładać do kupy i jestem przekonany, że będzie dobrze - zakończył Maciusiak.

W Szwajcarii Polacy wystąpią w takim zestawieniu, jak Klingenthal. W Engelbergu zobaczymy zatem: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Macieja Kota.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News