Aryna Sabalenka dołączyła do Igi Świątek. Kluczowa wygrana w Nowym Jorku

Aryna Sabalenka zameldowała się w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Jej mecz z Leylah Fernandez zaczął się o godzinie 1:00 w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu, a zakończył 100 minut później. Białorusinka pokonała Kanadyjkę 6:3, 7:6(2). W pierwszym secie kluczowe było jedyne przełamanie na 3:1, a w drugim nowojorscy kibice niespodziewanie nie zobaczyli żadnego breaka.

Fernandez przegrała cztery z pierwszych pięciu piłek tie-breaka, co było w zasadzie wyrokiem. Nie miała już większych szans na odwrócenie losów rywalizacji. Teraz skupi się na deblu, który przynosi wiele pozytywnych emocji, bo jej partnerką na korcie jest legendarna 45-letnia Venus Williams.

Zawodniczka urodzona w Mińsku zaś może skupić się na singlu. W tym roku nie wygrała jeszcze turnieju wielkoszlemowego, choć zazwyczaj jest w grze o tytuł do samego końca. W Australian Open i Rolandzie Garrosie przegrała dopiero w finale, a na Wimbledonie w półfinale.

Hingis, Davenport, Williams, Świątek, Sabalenka. Kwintet wspaniałych

Właśnie ta regularność ukazała się w najnowszej statystyce od Opty. Dzięki wygranej nad Kanadyjką Sabalenka została dopiero czwartą tenisistką w XXI wieku, która jako liderka rankingu w danym sezonie osiągnęła poziom co najmniej 1/8 finału każdego ze Szlemów. Wcześniej zrobiły to Lindsay Davenport w 2005 r., Serena Williams w 2015 i 2016 r., a także Iga Świątek w 2023 r.

Polka wtedy doszła do 1/8 finału na Australian Open i US Open, ćwierćfinału Wimbledonu, a także wygrała Rolanda Garrosa.

Gdyby liczyć od 2000 roku, to grono tych zawodniczek powiększyłoby się o Martinę Hingis. W ostatnim sezonie XX wieku grała w finale w Melbourne, półfinałach w Paryżu i Nowym Jorku oraz ćwierćfinale na londyńskiej trawie.

