1506 dni i koniec. Niespodziewana porażka Świątek. Rzut rakietą podkreślił niemoc Polki

Iga Świątek udanie rozpoczęła US Open 2025. W pierwszej rundzie pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2), a w drugiej Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4). W nocy z soboty na niedzielę na drodze Polki stanie Anna Kalinska. Rosjanka w pierwszej rundzie na Flashing Meadows pokonała Clervie Ngounoue (6:0, 5:7, 6:4), a w kolejnym pojedynku uporała się z Julią Putincewą (6:1, 7:5).

Świątek i Kalinska grały ze sobą dwukrotnie. Ostatnie ich starcie miało miejsce całkiem niedawno, ponieważ tenisistki spotkały się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz był pod pełną kontrolą Polki, która triumfowała 6:3, 6:4. Zresztą turniej w stanie Ohio należał do raszynianki, która odniosła w nim końcowe zwycięstwo.

Świątek bezradna w starciu z Kalinską. Tak wyglądał ich pierwszy mecz

Panie pierwszy raz skrzyżowały ze sobą rakiety w lutym 2024 roku i o tamtym meczu mówiło się bardzo dużo. Był to półfinał turnieju WTA 1000 w Dubaju. - Rzut rakietą, ogromna frustracja i natchniona Rosjanka. Iga Świątek odpada w półfinale - pisał Mateusz Stańczyk w swojej relacji na Interia Sport.

Turniej w Dubaju obfitował w wiele niespodzianek, ale porażki Świątek nikt się nie spodziewał. Kalinska była zawodniczką, która zaczynała zmagania od eliminacji, a dotarła do najlepszej czwórki.

Początek spotkania był niezwykle wyrównany. W pewnym momencie "posypało się" podanie naszej tenisistki. Polka popełniła aż dwa podwójne błędy serwisowe i przegrała gema do zera. - "Raszynianka wyraźnie przeżywała słabszy moment na korcie, czego kolejnym dowodem był dziewiąty gem. Popełniła w nim kilka niewymuszonych błędów, które niezwykle rzadko przytrafiają się naszej tenisistce. W konsekwencji doszło do kolejnego przełamania serwisu Polki i przy stanie 5:4 Rosjanka serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie. Świątek do końca próbowała odrobić straty, prowadziła nawet 30-15, ale ostatnie trzy punkty trafiły do Kalinskiej, która wygrała inauguracyjną partię 6:4" - pisaliśmy w Interii.

W drugim secie gra Polki była niewiele lepsza. Już w pierwszym gemie straciła serwis, a w kolejnym gemie niespodziewanie rzuciła rakietą o kort, za co dostała ostrzeżenie od Pani sędzi. Zaraz po tym zdarzeniu Rosjanka dokończyła gema na swoją korzyść i zrobiło się już 2:0. Świątek próbowała jeszcze wrócić do gry i zrobiło się już tylko 5:4 dla Anny, ale młoda Rosjanka utrzymała nerwy na wodzy i wygrała drugą partię także 6:4.

1506 dni i koniec

Porażka Świątek była także niechlubnym "wyczynem". Od 9 stycznia 2020 roku nie zdarzyło się, by którakolwiek z liderek światowego rankingu przegrała z kwalifikantką danego turnieju. Minęło 1506 dni.

Mecz Świątek - Kalinska w 3. rundzie US Open 2025 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Polsko - rosyjski pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 1:00. Relację tekstową z tego meczu będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

