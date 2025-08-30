Ostrzeżenie dla Igi Świątek. Trener Wim Fissette już wie, szybka diagnoza

Iga Świątek ma za sobą dwa mecze na tegorocznym US Open. Na inaugurację pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2), a mecz Kolumbijką trwał zaledwie 60 minut. Wielu ekspertom wydawało się, że w drugiej rundzie będzie podobnie. Po drugiej stronie siatki stanęła Suzan Lamens. Holenderska rakieta numer jeden pokazała, że drzemie w niej olbrzymi potencjał. Mecz na Arthur Ashe Stadium był bardzo nerwowy. Ostatecznie 24-latka triumfowała po trzysetowej batalii - 6:1, 4:6, 6:4.

Mocne słowa ws. Świątek. Trener nie ma na co czekać

Spotkanie Polki i Holenderki podsumowała Marion Bartoli. Była świetna tenisistka w rozmowie ze "Sky Sports" podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tego, co powinien zrobić Wim Fissette zaraz po meczu.

Nie zdziwiłabym się, gdyby trener Wim Fissette już dzwonił, żeby zarezerwować dla Świątek kort treningowy na to popołudnie. Forhend kompletnie się jej rozsypał w połowie tego meczu

Zwyciężczyni Wimbledonu z 2013 roku podkreśliła, że Świątek miała słabszy dzień w starciu z Lamens. - 29 niewymuszonych błędów to dużo jak na standardy Świątek - przyznała. Bartoli znalazła jeden plus po meczu 2. rundy w Nowym Jorku. Był to spokój i opanowanie. - Poradziła sobie świetnie, nie okazując frustracji w tym starciu. To wszystko, co mogła zrobić w dniu, w którym czuła się nieswojo. Tylko tak mogła odnaleźć swój rytm - dodała 40-latka. Francuzka w rozmowie ze "Sky Sports" pochwaliła także Lamens, która potrafiła wykorzystać gorszą dyspozycję Świątek.

Bartoli w swoich opiniach nie jest odosobniona. Kilka chwil po zakończeniu meczu zawrzało wśród polskich ekspertów. - "Ten mecz to zimny prysznic, ale nie dla Igi, bo ona ma w sobie dużo pokory. Bardziej na rozgrzane głowy, w tym moją Brawo dla Igi, że trudnym momencie potrafiła zachować spokój i opanować sytuację. Brawo też dla Lamens, zagrała z imponującą odwagą" - pisał Michał Chojecki. - "Można było się zmierzyć z presją, oczekiwaniami i samą sobą. Bo to, że Lamens nas podłączy pod większe emocje, to się nie spodziewałem. To nie był dobry mecz w drugim secie. Test będzie z Anną Kalińską" - dodał Hubert Błaszczyk.

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zmierzy się z Anną Kalinską. Mecz odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Organizatorzy zapowiedzieli, że rozpocznie się nie przed godz. 1:00. Relację tekstową z polsko - rosyjskiego starcia będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Tak cieszyła się Iga Świątek z awansu do czwartej rundy US Open w 2024 roku Angela Weiss AFP

Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

