Mecz zmienił się na gorsze, gdy Świątek zaczęła popełniać coraz więcej błędów w obliczu solidności swojej przeciwniczki. Wypadła również z meczu z powodu swojego zachowania, na przykład gdy wściekła się na chłopca od podawania piłek. Przeszkodził jej, podając jej piłkę, a polska zawodniczka zareagowała gwałtownie, odbijając piłkę z powrotem do młodego mężczyzny. Nie trafiła go, ale i tak wywołała na trybunach przeraźliwe gwizdy

Wielu ekspertów i fanów niepokoi się i zastanawia, co takiego dzieje się ze Świątek. Nie dość, że zdaje się mieć ona problem mentalny, to jeszcze dochodzą nie do końca satysfakcjonujące występy na korcie. W Dosze i Dubaju wypadła słabiej niż przed rokiem, podobnie teraz - w Indian Wells. Odpowiedzi na pytanie o przyczynę porażki z Andriejewą poszukuje włoski Eurosport.

Sekretne zapiski Mirry Andriejewej ujawnione. Tak rozpracowuje rywalki

"Mając zaledwie 17 lat, Mirra Andriejewa znalazła klucz do sukcesu. Jaki? Analizowanie przeciwniczek bezpośrednio na korcie. Dzięki tej strategii odniosła jedenaste zwycięstwo z rzędu, eliminując Świątek w Indian Wells i docierają do finału z Sabalenką" - czytamy.

I na Mirrę i na Igę niebawem czekają następne tenisowe wyzwania. Rywalizacja przenosi się do Miami, gdzie Świątek triumfowała w 2022 roku. Turniej startuje we wtorek 18 marca i potrwa do niedzieli 30 marca. Wiceliderka rankingu WTA zmagania na kortach na Florydzie rozpocznie od drugiej rundy, co oznacza, że zawody zainauguruje nie wcześniej niż 20 marca.