Świątek zeszła z kortu, a WTA ogłasza. Niebywały sukces. Padł komunikat ws. Sabalenki

Z pewnością nie był to najłatwiejszy mecz na początek. Wydaje mi się, że pod koniec drugiego seta grałam trochę lepiej. Wyciągnęłam więc wnioski z tego, co zrobiłam źle w pierwszym. Myślę, że to był solidny mecz i cieszę się, że awansowałam do drugiej rundy

~ stwierdziła Iga Świątek po swoim dwusetowym zwycięstwie