Iga Świątek z wielką władzą nad piłeczką tenisową

Umiejętności tenisowe Igi Świątek są bardzo wysokie, aczkolwiek nie pozwoliły jej wygrać w półfinale z Amerykanką Danielle Collins. Polka zakończyła udział w Australian Open na półfinale, ale przez ponad tydzień elektryzowała polskich kibiców, którzy zarywali dla niej nocki i poranki.



Przed półfinałem z Danielle Collins emocje były ogromne, a kamery telewizyjne pokazały, co dzieje się poza kortem, w pomieszczeniach rozgrzewkowych. To tam Iga Świątek popisała się sporymi umiejętnościami piłkarskimi, podbijając wielokrotnie nogą piłkę i to nie nożną, a małą piłeczkę tenisową.

Zdjęcie screen z Eurosport / 123RF/PICSEL

Iga Świątek zabawiała się żonglerką, podbijając piłeczkę na zmianę lewą i prawą nogą, czym pokazała swoją dużą sprawność i umiejętności.