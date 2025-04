Zaskakujące doniesienia ze Stuttgartu. Świątek jest, zniknęła jej pogromczyni

Kibice odliczają już dni do powrotu Igi Świątek na korty ziemne - stanie się to w przyszłą środę lub czwartek w Stuttgarcie, w drugiej rundzie turnieju WTA 500. I choć pierwotnie chęć gry w tej ciekawej imprezie, w której główną nagrodą jest najnowszy model porsche, zgłosiło aż osiem z dziesięciu najlepszych zawodniczek świata, to dziś już sytuacja wygląda trochę inaczej. Właśnie z listy startowej zniknęły dwa kolejne nazwiska, w tym tenisistki, która jako ostatnia pokonała Igę na mączce.