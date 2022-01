Lata temu nie uwierzylibyśmy w walkę Polki o finał Wielkiego Szlema

Kiedy zaczynałem interesować się sportem, a było to w latach osiemdziesiątych, tenis stanowił jeden z tych zakamarków, do którego Polska nie docierała w ogóle. Po odejściu Wojciecha Fibaka byliśmy jego marginesem. Dzisiaj zdanie "Iga Świątek nie zdołała awansować do finału Wielkiego Szlema" brzmi rozczarowująco, wtedy byłoby absolutną abstrakcją.

Zdjęcie Iga Świątek / PAP