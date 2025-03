Iga Świątek przegrała ze 140. tenisistką świata. Gigantyczna sensacja w Miami

Droga Igi Świątek do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami była znacznie trudniejsza niż podczas zmagań w Indian Wells. Polka musiała rozegrać dwa tie-breaki oraz jednego seta na przewagi, ale wciąż pozostawała bez przegranej partii. W czwartej rundzie uporała się z będącą w dobrej formie Eliną Switoliną. Raszynianka wygrała to spotkanie 7:6(5), 6:3 , dzięki czemu po raz kolejny w tym sezonie zameldowała się na etapie najlepszej "8" tysięcznika.

Tym samym po czterech latach od wspólnego treningu Świątek i Eali, doczekaliśmy się ich pierwszego oficjalnego pojedynku. Iga była oczywiście wyraźną faworytką starcia. Leworęczna 19-latka dopiero debiutowała na tym etapie zmagań, miała o wiele mniejsze doświadczenie. Nie miała jednak nic do stracenia, mogła tylko zyskać. Z jej perspektywy niepokojące było jedynie to, że do meczu z Polką przystępowała z mocno obandażowanym lewym udem.