Saudyjczycy od czasu przenosin Cristiano Ronaldo do Al Nassr niezmiennie "polują" na największe piłkarskie gwiazdy występujące w Europie - i wygląda na to, że na Bliskim Wschodzie właśnie szykują się do nowej potężnej ofensywy transferowej. Wszystko to po to, by zakontraktować Viniciusa Juniora, jedną z największych gwiazd Realu Madryt - i choć sam gracz oraz "Królewscy" mają być oporni względem takiej opcji, to ogrom pieniędzy, jaki mają zaproponować szejkowie, może przełamać wszelkie bariery negocjacyjne.