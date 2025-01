Aryna Sabalenka na każdym kroku powtarzała, że na korcie imienia Roda Lavera w Melbourne czuje się jak w domu. Białorusinka tam właśnie zaznaczała swoją dominację w światowym tenisie, z naciskiem na korty twarde. W tym roku miała ją przedłużyć. Białorusinka do Australii przyjeżdżała, jako wielka faworytka do wygrania całej imprezy. Nawet szanse Igi Świątek były oceniane zdecydowanie niżej niż te, które dawano aktualnej liderce rankingu WTA.

Sabalenka atakowana z każdej strony. "Nie możemy obrzucać gównem"

Po finale Sabalence nie pierwszy raz w jej karierze zabrakło klasy. Białorusinka w emocjach roztrzaskała rakietę, co oczywiście nie umknęło uwadze ekspertów i obserwatorów. Za to Białorusinkę czeka oczywiście odpowiednia kara finansowa. To, co przykuło jeszcze większą uwagę, to zachowanie już poza kortem. Kamery nagrały, jak wspólnie ze swoim zespołem Sabalenka udaje, że oddaje mocz na trofeum za wygranie imprezy, a przy tym wspólnie ze współpracownikami śmieje się z sytuacji.