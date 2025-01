Iga Świątek ma najwięcej do stracenia. To efekt kapitalnego początku 2024 roku

Iga Świątek może stracić tak wiele

Iga Świątek ma obecnie w rankingu 8770 punktów i traci do Aryny Sabalenki mniej niż dwieście oczek. Na taki wynik zapracowała sobie m.in. świetnym początkiem ubiegłego roku, gdy udało jej się wygrać aż cztery turnieje do Rolanda Garrosa. Jeśli ta sztuka znów jej się uda, będzie mogła być spokojna o punkty.

AP / © 2024 Associated Press

Jeśli jednak nie uda jej się ich obronić, również zdobyczy z Rolanda Garrosa, może się okazać, że spadnie w rankingu o aż 11 miejsc . To najgorszy możliwy scenariusz i raczej nie powinien się zdarzyć, ale nigdy nie wiadomo.

Polka mogłaby stracić ponad 6000 punktów

Łącznie aż do Rolanda Garrosa Polka będzie bronić zdobytych 6705 punktów. Jeśli straciłaby je wszystkie, jej pozycja w rankingu znacznie by się pogorszyła. Świątek znalazłaby się wówczas na 13. miejscu. Taki spadek byłby przede wszystkim problematyczny ze względu na rozstawienie w turniejach. Sama Świątek nie dba o miejsce w rankingu WTA, co wielokrotnie mówiła.