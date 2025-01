Cios dla Igi Świątek przyszedł z zagranicy. Polka ma wiele do udowodnienia

Iga Świątek wyrównała życiowe osiągnięcie, ale w Melbourne nie wygrała. Jaki sezon czeka Polkę?

Cel Igi Świątek na 2025 rok jest klarowny - wygrać jak najwięcej istotnych turniejów i wrócić na pozycję liderki rankingu WTA. Przypomnijmy, że miano pierwszej rakiety świata Polka straciła w październiku na rzecz Aryny Sabalenki . Bieżący sezon 23-latka rozpoczęła dobrze, ale bez puenty w postaci trofeum. Podczas Australian Open wyrównała swój najlepszy dorobek i dotarła do półfinału. Mało tego, po drodze nie straciła nawet seta. Niestety, w starciu z Madison Keys przegrała od razu dwa (7:5, 1:6, 6:7) i pożegnała się z marzeniami o pierwszym triumfie w Melbourne. Tym samym straciła też szansę na rozpoczęcie sezonu od uderzenia pięścią w stół.

Świątek nie tylko nie wróci na fotel liderki, ale i straci miejsce?

Jeszcze gorszy scenariusz dla raszynianki przewiduje Jonathan Overend. Zakłada on bowiem, że Polka spadnie na czwarte miejsce, ustępując dodatkowo miejsca Qinwen Zheng. "Z pewnością przewiduję, że Sabalenka zostanie numerem jeden. Myślę, że Zheng i Gauff będą kontynuowały swój progres i przewyższą Świątek, ale to nie wystarczy, by zagrozić Białorusince, która jest zdecydowanie najlepsza na świecie" - uważa ekspert.