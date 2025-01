Pierwszy mówi o tym, że w końcu zmierzy się z Aryną Sabalenką w wielkoszlemowym finale. Do dziś nie doszło do takowego, a byłby to szlagier z najwyższej półki. Pokazały już w zeszłym roku w Madrycie, że potrafią wspólnie stworzyć niezapomniany hit. W 2023 roku Białorusinka nie wykorzystała piłki meczowej na awans do finału, a następnie odpadła przeciwko Karolinie Muchovej. Z kolei w czwartek "meczbola" miała Polka. W tych dwóch imprezach dwie królowe tenisa były najbliżej spełnienia wymarzonego przez postronnych obserwatorów scenariusza. AO chciałoby zobaczyć to jak najszybciej.