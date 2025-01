Grali w PlusLidze, są na skraju bankructwa. I nagle zaskakująca propozycja dla gwiazdy

Nawet w najczarniejszych snach kibice siatkówki z Radomia nie spodziewali się, iż ich zespół znajdzie się w tak kiepskiej sytuacji . Zasłużony klub nie dość, że pożegnał się kilka miesięcy temu z PlusLigą , to na dodatek obecnie trapią go ogromne kłopoty finansowe. Na pokładzie nie ma już Pawła Zagumnego, który zrezygnował z funkcji prezesa. Smutno wygląda także pozycja ekipy w tabeli pierwszej ligi. Team z Mazowsza plasuje się tuż nad strefą spadkową. Mecze również nie generują ogromnego zainteresowania.

Lokalne środowisko szybko wzięło się do roboty, ponieważ bezczynne czekanie na cud tylko pogorszy sytuację. W styczniu odbyło się pilne spotkanie członków stowarzyszenia. W pewnym momencie wywołano do tablicy Wojciecha Żalińskiego. Dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle dopiero niedawno zakończył udaną karierę i planuje pozostać przy siatkówce. Chcą wykorzystać to w Radomiu, gdzie 37-latek ma status legendy ze względu na liczbę sezonów rozegranych w tym mieście.