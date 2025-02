Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Wszystkim się pochwaliła

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek pokazała swoje nowe buty. Jeden szczegół rzuca się w oczy

Swoją miłość do twórczości Taylor Swift wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa zaprezentowała teraz po raz kolejny. Na Insta Stories sportsmenka pochwaliła się swoimi nowymi butami, w których rywalizować będzie na kolejnych turniejach w WTA Tour 2025. Nie zabrakło na nich oczywiście akcentu związanego z pochodzącą z Pensylwanii piosenkarką i kompozytorką. Na obuwiu tenisistki znalazł się napis: "In my own era" ("W mojej własnej erze" - przyp. red.).