Maryla Rodowicz dokładnie śledzi błyskotliwą karierę Igi Świątek, podziwiając, jak spisuje się na światowych kortach i raz za razem chwali się swoimi przemyśleniami oraz refleksjami dotyczącymi występów raszynianki.

Tak było i ostatnio podczas jej wizyty w studiu programu "WojewódzkiKędzierski", gdzie prowadzący zapytali naszą gwiazdę sceny muzycznej o poradę dla wiceliderki rankingu WTA.

- Zmieniła trenera, nie ma już takich sukcesów. Moje zdanie jest takie: Te dziewczyny, z którymi ona wygrywała, one doszlusowały, jeżeli chodzi o umiejętności do jej poziomu. I teraz będzie jej coraz trudniej wygrywać - stwierdziła w odpowiedzi Maryla Rodowicz, zaznaczając wprost, że Iga Świątek "jest w trudnej sytuacji".

Maryla Rodowicz obchodziła 80. urodziny. Iga Świątek ruszyła z prezentem

Iga Świątek postanowiła teraz niejako odwdzięczyć się Maryli Rodowicz za jej wierne kibicowanie. A przyczynek ku temu był nie byle jaki. Nasza gwiazda estrady skończyła bowiem w poniedziałek 80 lat. I z okazji jubileuszu druga rakieta świata przygotowała dla niej wyjątkową niespodziankę, o czym wspomniała sama wokalistka.

- Jeszcze nie wierzę, co się stało. Odwiedziła mnie Iga Świątek z Darią Abramowicz. Stałam jak słup soli, nie mogłam wydukać dwóch zdań. Przyjechała z życzeniami i z piękną, białą rakietą w prezencie urodzinowym. Ta sama Iga dla której zarywam noce, do której krzyczę (do telewizora): "Koncentracja k****, Iga, koncentracja". To był najpiękniejszy prezent ever. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, podejrzewam mój menagement, ale kto by to nie był, to dziękuję. W ogóle dziękuję za moc życzeń. Nie przepadam za tym dniem, ale dziękuję hurtem za tyle wzruszeń, za tyle miłych słów - napisała Maryla Rodowicz. I dodała:

Patrzę na tę piękną, białą rakietę, która jeszcze kilka godzin temu nie była moja i mówię do niej... słowami z mojej piosenki: "Lecz przed nami , jeszcze przed nami, największa miłość i najcięższy grzech". Ale .. zaraz, tak do rakiety? Dobra, poniosło mnie. Wczoraj miałam telefon na "milczy", za to nie odmawiałam kwiatów i czuję się, jak w kwiaciarni, albo i lepiej. Dziękuję też za prezenty od fanów. Wasza fantazja nie ma granic. Poza przyjmowaniem pokłonów nie zapominam o miarach kostiumów sylwestrowych

Przy okazji Maryla Rodowicz pochwaliła się wykonanym podczas wizyty zdjęciem z Igą Świątek. - Wiecie, że sięgam Idze do brody, no żesz. I nie byłam umalowana, no prawie. Najciekawsze, że mój kot rasy syberyjskiej, ułożył się koło Igi i tak dotrwał do końca wizyty. To nie jest normalne u niego, ale kto koty zrozumie - stwierdziła artystka.

Odwiedzinami u Maryli Rodowicz pochwaliła się także sama Iga Świątek.

Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia...coś wyjątkowego. Sto lat w zdrowiu Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie!

