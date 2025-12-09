Maryla Rodowicz od lat występuje na scenie, lecz nie wszyscy wiedzą, że dość swobodnie porusza się także w innej dziedzinie, a konkretnie w sporcie. Przed laty trenowała skok w dal, sprint oraz biegi płotkarskie. Na koncie ma nawet medalowe zdobycze: brąz w biegu na 80 metrów przez płotki i złoto w sztafecie 4x100 metrów na mistrzostwach Polski młodzików.

Poza tym w kręgu zainteresowań artystki jest również tenis. Sama nieraz próbowała swoich sił na korcie, oprócz tego jest wielką fanką Igi Świątek. Nieraz dzieliła się w sieci spostrzeżeniami na temat formy oraz wyników wiceliderki rankingu WTA.

Z tego tytułu tenisowy wątek pojawił się podczas ostatniej rozmowy Rodowicz w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Prowadzący zapytali o coś jeszcze.

Rodowicz wprost o Świątek. I jeszcze te słowa o Polsce na mundialu

Kuba Wojewódzki poprosił Marylę Rodowicz o udzielenie Idze Świątek rady. Artystka chwilę się zawahała, a potem przekazała: "Robić swoje". Następnie gorzko oceniła, że Iga "jest w trudnej sytuacji". "Zmieniła trenera, nie ma już takich sukcesów. Moje zdanie jest takie: Te dziewczyny, z którymi ona wygrywała, one doszlusowały, jeżeli chodzi o umiejętności do jej poziomu. I teraz będzie jej coraz trudniej wygrywać" - wyjaśniła.

Ta konkurencja jest już tak mocna, tak jak moja konkurencja na rynku show-biznesowym w Polsce

Istotnie, Świątek od pewnego czasu nie notuje tak imponujących serii zwycięstw, jak jeszcze kiedyś, lecz wciąż jest w absolutnym tenisowym topie. Sezon zakończyła na wysokim drugim miejscu w rankingu WTA, ustępując jedynie świetnie dysponowanej Arynie Sabalence.

Tymczasem w rozmowie z Rodowicz przewinął się jeszcze jeden sportowy wątek. "Wiem, że mam do czynienia z ekspertem. Awansujemy na mundial?" - rzucił Wojewódzki. Artystka, która przecież w 1974 roku na otwarciu piłkarskich mistrzostw świata w RFN wystąpiła na płycie boiska z piosenką "Futbol", jest optymistką. "Tak, przejdziemy baraże. Jan Urban to bardzo dobry wybór na selekcjonera. Ja go pamiętam jak był trenerem Legii" - powiedziała.

W listopadzie reprezentacja Polski poznała rywali w barażach na mundial. W półfinale o awans zagra z Albanią (26 marca), a w razie wygranej w finale ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja (31 marca).

Maryla Rodowicz Paweł Wrzecion AKPA

Iga Świątek ROBERT SZANISZLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP