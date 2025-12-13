Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwycięski debiut! Kaliszanki postawiły trudne warunki medalistkom

Damian Orłowicz

KPR Gminy Kobierzyce wywalczył pierwsze zwycięstwo pod wodzą portugalskiego trenera Herlandera Silvy! Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, a pozytywne wrażenie pozostawiły po sobie zawodniczki TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz.

Grupa zawodniczek w żółtych koszulkach tworzy krąg podczas sportowej narady na hali. W tle fragmenty bramki oraz banery reklamowe. Wszystkie piłkarki stoją na parkiecie, tuląc się ramionami i koncentrując uwagę na środku grupy.
Piłkarki KPR Gmina KobierzyceFOT. KRZYSZTOF CICHOMSKI / NEWSPIX.PLNewspix.pl

To było pierwsze spotkanie dolnośląskiego zespołu pod wodzą Herlandera Silvy. Portugalski trener objął to stanowisko po rezygnacji Marcina Palicy, który w trakcie swojej pracy w zespole z Kobierzyc wywalczył srebrny i brązowy medal ORLEN Superligi Kobiet. Pierwsza część nowego sezonu nie przebiegała jednak po myśli medalistek poprzednich rozgrywek, które w ośmiu rozegranych spotkaniach wywalczyły zaledwie cztery zwycięstwa.

- Chociaż mamy jeszcze do rozegrania kilka spotkań, była to dla nas bardzo trudna runda. Borykałyśmy się z własnymi problemami w zespole. Nie jesteśmy zadowolone z liczby punktów, jakie zdobyłyśmy i czujemy, że stać nas na więcej. Musimy popracować nad tym, aby to wszystko nadrobić, bo oczywiście nadal chciałybyśmy walczyć o medale - zapowiadała Aleksandra Kucharska, kapitan KPR-u Gminy Kobierzyce.

Początek sobotniego spotkania nie był jednak udany dla zawodniczek z Kobierzyc. Po zaledwie siedmiu minutach trener Herlander Silva zmuszony był poprosić o czas, bo jego zespół przegrywał już różnicą czterech bramek (2:6 dop. RED). O wiele więcej powodów do zadowolenia miał szkoleniowiec TAURON Ruchu Ivo Vavra, bo skuteczne były m.in. Małgorzata Trawczyńska czy Anna Diablo. Ta druga z powodu nieobecności Natalii Stokowiec wystąpiła w tym spotkaniu na prawym skrzydle. Dolnośląski zespół stopniowo zmniejszał straty, a do remisu doprowadziła była zawodniczka chorzowskiego zespołu - Patrycja Wiśniewska. Kilka minut później na prowadzenie wyprowadziła KPR Gminy Kobierzyce Magdalena Drażyk, jednak do przerwy na tablicy wyników widniał remis 16:16.

W pierwszych fragmentach drugiej części spotkania pierwszoplanową rolę w obu zespołach odgrywały bramkarki - Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce) i Kaja Gryczewska (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Pierwszą bramkę po przerwie zdobyła Marta Gęga, a chwilę później prowadzenie podwyższyła Anastasiia Bondarenko. TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz mógł się pokusić o niespodziankę, jednak decydująca okazała się seria siedmiu bramek zdobytych przez KPR Gminy Kobierzyce. Nie zawodziły zwłaszcza Patrycja Wiśniewska i Magdalena Drażyk, autorki siedmiu trafień. Cenne interwencje w tym czasie notowała Viktoriia Saltaniuk. Impas strzelecki TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz przerwała po sześciu minutach Natalia Doktorczyk, jednak brązowe medalistki poprzednich rozgrywek wygrały ostatecznie to spotkanie 33:30 (16:16). W najbliższą środę zostaną rozegrane kolejne dwa zaległe mecze - KPR Gminy Kobierzyce zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, natomiast zawodniczki Energa Startu Elbląg czeka starcie z PGE MKS-em El-Volt Lublin.

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - KPR Gminy Kobierzyce. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

