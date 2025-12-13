Nie do wiary jak potraktowali Pajor. Taki cios tuż po triumfie Barcelony. Bez sentymentów

Czego oczekuje się od ekipy, która przez lata wyrobiła sobie opinię hegemona w świecie kobiecej piłki nożnej? Z pewnością drużyna taka musi zajmować czołową lokatę w lidze, a przy okazji być także głównym pretendentem do zdobycia najważniejszych trofeów sezon.

Dokładnie w takiej sytuacji znajduje się obecnie kobieca FC Barcelona. Klub posiada miano lidera hiszpańskiej La Ligi, wyprzedzając damską ekipę Realu Madryt o 7 "oczek". Pozycję lidera dzierżą one również w tegorocznych ligowych zmaganiach Ligi Mistrzyń.

Nie było zatem wielkim zaskoczeniem, że "Duma Katalonii" automatycznie stawiana była w roli faworyta podczas sobotniego starcia z Badaloną. Będąca w fenomenalnej formie Ewa Pajor potrzebowała raptem 6. minut, aby pokonać defensywę niżej notowanych rywalek. Te szybko jednak odpowiedziały na gola Polki, sprawiając "Dumie Katalonii" sporo problemów w pierwszej odsłownie spotkania. Ostateczne jednak Barcelona zdecydowanie lepiej weszła w drugą odsłonę tego starcia, pokonując Badalonę aż 5:1.

Hiszpańskie media niewzruszony kapitalnym wyczynem Ewy Pajor. Tak potraktowali Polkę

Dla Ewy Pajor był to 7 gol na przestrzeni ostatnich 6 spotkań, rozegranych w barwach kobiecej Barcelony. Tego typu sukcesy zazwyczaj wywołują spore zachwyty wśród mediów, jednak w tym przypadku było zgoła inaczej.

Redaktorzy portalu "sport.es" ograniczyli się jedynie do lakonicznego opisu sytuacji, w której polska snajperka zdobyła otwierającą wynik bramkę. Wspomnieli oni również o wyżej opisanej serii, lecz znacznie więcej czasu poświęcili nastoletnim zawodniczkom "Dumy Katalonii", które zapisały się tego dnia na liście strzelczyń. Na bardzo podobny zabieg zdecydowali się również dziennikarze portalu "as.com".

"Graham dośrodkowała do Pajor, która otworzyła wynik meczu swoim zabójczym instynktem w 5. minucie. Polka weszła w lukę między Pujadas a Carmoną" - tak wyczyn polskiej napastniczki skomentowali redaktorzy wymienionego wyżej portalu. Zdawkowy opis trafienia Pajor w swoich relacjach zastosowali także dziennikarze portali "MARCA" oraz "Mundo Deportivo".

To dość niecodzienne, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie tak dawno temu Ewa Pajor była na językach całej Hiszpanii. Tamtejsi dziennikarze ochoczo rozpływali się nad jej ogromnym wkładem w przebieg meczu, a wręcz całego sezonu kobiecej Barcelony. Zdaje się, że wyczyny Polki na Półwyspie Iberyjskim powoli zaczynają przechodzić do porządku dziennego. Nie zmienia to jednak faktu, że 29-latka notuje obecnie kolejny fenomenalny sezon. W samej tylko La Lidze może się ona pochwalić 11 golami w 12 rozegranych spotkaniach.

