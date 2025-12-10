Polska aktorka zareagowała na apel Igi Świątek. Wystarczyło jedno słowo

Anna Dereszowska również na co dzień jest związana ze sportem. Od lat wiadomo, że jest wielką kibicką siatkówki, a jej córka, Lena Grabowska, trenuje ten sport na poważnie i marzy o wielkiej karierze. Aktorka obserwuje również uważnie innych polskich zawodników, w tym Igę Świątek.

Iga Świątek zaapelowała do fanów

To był dla Igi Świątek niełatwy sezon, ale okazał się w niektórych aspektach niezwykle owocny. Polka po raz pierwszy zwyciężyła na trawiastych kortach Wimbledonu i do tego, by zdobyć karierowego Wielkiego Szlema pozostało jej już tylko (albo aż) zwycięstwo w Australian Open.

Polka miała trochę czasu na to, by wypocząć. Udała się na krótkie wakacje na Mauritius, a po ich powrocie musiała już wrócić do treningów, by przygotować się do nadchodzącego wielkimi krokami kolejnego sezonu tenisowego.

Nie oznacza to jednak, że Świątek nie może pozwolić sobie w ogóle na dni wolne. Ostatnio podzieliła się informacją, że jeden akurat jej się ostatnio zdarzył i że w związku z tym zdołała zakończyć przygodę z drugim sezonem serialu "Nikt tego nie chce". Potem postanowiła zwrócić się do fanów.

Za oknem nie do końca słonecznie więc plan na dziś jest mega prosty... Bo to dzień wolny. A poza tym właśnie skończyłam "Nikt tego nie chce 2". Jakieś polecenia seriali? No dalej!

Anna Dereszowska odpowiedziała na apel Igi Świątek

W komentarzach od razu pojawiło się sporo różnych propozycji, w tym "The Crown", "Stranger Things", "Anne with an E", "Severance" czy "The Last of Us". Jedna produkcja przyćmiła jednak wszystkie, tym bardziej, że gorąco polecała ją polska aktorka.

Chodzi o ostatni polski hit Netflixa, czyli "Heweliusza". To serial dramatyczny opowiadający historię słynnego promu "Jan Heweliusz", który zatonął w styczniu 1993 roku na Bałtyku. Produkcja skupia się zarówno na walce marynarzy z żywiołem, jak i tym, co dzieje się z ich rodzinami na lądzie i jak wygląda badanie sprawy przez polskie służby tamtego czasu. Dereszowska zagrała rolę Anny Mentzel.

