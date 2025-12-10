Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska aktorka zareagowała na apel Igi Świątek. Wystarczyło jedno słowo

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek po krótkich wakacjach przygotowuje się już do kolejnego sezonu. Ten rozpocznie się dla niej 5 stycznia, gdy odbyć ma się pierwszy mecz Polaków na United Cup. W międzyczasie Polka jednak nie tylko trenuje. Ostatnio udało jej się wyciągnąć ze swojego mocno zapełnionego kalendarza jeden dzień wolny. Z tej okazji zwróciła się do fanów z pewnym pytaniem. Odpowiedziała jej m.in. Anna Dereszowska.

Anna Dereszowska również na co dzień jest związana ze sportem. Od lat wiadomo, że jest wielką kibicką siatkówki, a jej córka, Lena Grabowska, trenuje ten sport na poważnie i marzy o wielkiej karierze. Aktorka obserwuje również uważnie innych polskich zawodników, w tym Igę Świątek.

To był dla Igi Świątek niełatwy sezon, ale okazał się w niektórych aspektach niezwykle owocny. Polka po raz pierwszy zwyciężyła na trawiastych kortach Wimbledonu i do tego, by zdobyć karierowego Wielkiego Szlema pozostało jej już tylko (albo aż) zwycięstwo w Australian Open.

Polka miała trochę czasu na to, by wypocząć. Udała się na krótkie wakacje na Mauritius, a po ich powrocie musiała już wrócić do treningów, by przygotować się do nadchodzącego wielkimi krokami kolejnego sezonu tenisowego.

Nie oznacza to jednak, że Świątek nie może pozwolić sobie w ogóle na dni wolne. Ostatnio podzieliła się informacją, że jeden akurat jej się ostatnio zdarzył i że w związku z tym zdołała zakończyć przygodę z drugim sezonem serialu "Nikt tego nie chce". Potem postanowiła zwrócić się do fanów.

Za oknem nie do końca słonecznie więc plan na dziś jest mega prosty... Bo to dzień wolny. A poza tym właśnie skończyłam "Nikt tego nie chce 2". Jakieś polecenia seriali? No dalej!
pisała tenisistka.
Anna Dereszowska odpowiedziała na apel Igi Świątek

W komentarzach od razu pojawiło się sporo różnych propozycji, w tym "The Crown", "Stranger Things", "Anne with an E", "Severance" czy "The Last of Us". Jedna produkcja przyćmiła jednak wszystkie, tym bardziej, że gorąco polecała ją polska aktorka.

Chodzi o ostatni polski hit Netflixa, czyli "Heweliusza". To serial dramatyczny opowiadający historię słynnego promu "Jan Heweliusz", który zatonął w styczniu 1993 roku na Bałtyku. Produkcja skupia się zarówno na walce marynarzy z żywiołem, jak i tym, co dzieje się z ich rodzinami na lądzie i jak wygląda badanie sprawy przez polskie służby tamtego czasu. Dereszowska zagrała rolę Anny Mentzel. 

