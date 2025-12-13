Siatkarze byli już na dnie. Aż przyszła reakcja. To może mieć kolosalne znaczenie
Trzy mocne ciosy w meczu, który na nowo definiuje dół tabeli siatkarskiej PlusLigi. Ślepsk Malow Suwałki okupował ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi, ale wykorzystał szansę, by w końcu wydostać się ze strefy spadkowej. W coraz gorszej sytuacji jest natomiast beniaminek, czyli InPost ChKS Chełm, który w Suwałkach nie był w stanie urwać nawet jednego seta.
Beniaminek z Chełma przed sezonem był skazywany na spadek. Początek rozgrywek miał jednak niezły. Dwa zwycięstwa w 10 meczach nie są może imponującym wynikiem, ale wciąż utrzymującym drużynę nad strefą spadkową.
W niej utknął zespół z Suwałk. Ślepsk Malow do soboty wygrał tylko jeden mecz i okupował ostatnie miejsce w tabeli. Co prawda potrafił postawić się potentatom, wygrać dwa sety z PGE Projektem Warszawa czy ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, ale zwycięstw mu nie przybywało.
Pierwszy set spotkania z beniaminkiem dał jednak nadzieję na drugą wygraną w sezonie. Co prawda do stanu 15:15 partia była wyrównana, u rywali w ofensywie nieźle radził sobie atakujący Remigiusz Kapica, ale potem gospodarze odskoczyli rywalom.
Zespołowi z Suwałk pomogły zagrywki Jana Nowakowskiego. Środkowy w poprzednim sezonie został mistrzem Polski z Bogdanką LUK Lublin, ale przeniósł się do Ślepska Malow, gdzie miał odgrywać jedną z głównych ról w zespole. W pierwszym secie z InPost ChKS Chełm zdobył trzy punkty, a jego drużyna wygrała 25:23.
PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki wreszcie wykorzystał szansę. Ważny ruch w tabeli
Początek drugiego seta dał nadzieję gościom. U chełmian nieźle prezentował się przyjmujący Paweł Rusin, prowadzili 8:5. Tyle że siatkarze z Suwałk po przerwie na żądanie trenera Dominika Kwapisiewicza błyskawicznie wyrównali.
Po paru minutach wyrównanej gry ponownie przewagę zbudowali gospodarze. W ataku nie zawodzili Bartosz Filipiak i wicemistrz świata Asparuh Asparuhow. Chełmianie oddali zaś rywalom aż siedem punktów po własnych błędach. Ślepsk Malow nie zmarnował tej szansy i tym razem zwyciężył zdecydowanie - 25:18.
W trzecim secie siatkarze z Suwałk wyraźnie czuli szansę na zgarnięcie kompletu punktów. Ta wiara umocniła się przy zagrywkach Honorato. Brazylijski przyjmujący posłał aż trzy asy serwisowe i gospodarze prowadzili 7:3.
Ta przewaga Ślepska Malow się utrzymywała. A w drugiej części seta wyraźnie wzrosła. Co prawda dobrymi zagrywkami sytuację chełmian poprawił Kapica, ale to nie wystarczyło, by przedłużyć spotkanie. Drużyna z Suwałk wygrała 25:18, a cały mecz 3:0.
Wygrana w końcu dźwiga Ślepsk Malow ze strefy spadkowej. I to od razu na 11. miejsce w tabeli. Tuż nad "kreską" jest natomiast ChKS. W walkę o utrzymanie na ten moment mocno zamieszany jest też Cuprum Stilon Gorzów oraz ostatnia Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.