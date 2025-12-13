Tak Flick potraktował Lewandowskiego. Wierzyć się nie chce. Sensacja w Barcelonie

Bohaterem FC Barcelona w sobotnim starciu z Osasuną został Raphinha. To właśnie Brazylijczyk strzelił oba gole, zapewniające "Dumie Katalonii" zwycięstwo 2:0, a zarazem siedmiopunktową przewagę w tabeli La Liga nad Realem Madryt, który w niedzielę zmierzy się z Deportivo Alaves.

Z powodu zapalenia układu pokarmowego poza kadrą meczową na ten mecz znalazł się Wojciech Szczęsny. Robert Lewandowski usiadł natomiast na ławce rezerwowych.

Realizator telewizyjny uchwycił w trakcie drugiej połowy polskiego napastnika w trakcie rozgrzewki. Trener Hansi Flick mimo niepewnej sytuacji co do wyniku nie zdecydował się jednak na to, by posłać go na boisko.

W efekcie pod koniec spotkania 37-latek znów pojawił się na ekranach. Tym razem już wtedy, gdy siedział na ławce i z markotną miną wyczekiwał końcowego gwizdka. A tym samym spełnił się scenariusz, który wcześniej trudno było zakładać.

Robert Lewandowski znów przesiedział mecz na ławce. Sytuacja bez precedensu

Można było bowiem przypuszczać, że w okolicach 60. minuty Hansi Flick desygnuje "Lewego" do gry. Tymczasem powtórzyła się sytuacja z ostatniej potyczki z Realem Betis, gdy Niemiec nie zdecydował się skorzystać z Polaka choćby w skromnym wymiarze czasowym.

Jak wynika z danych portalu Transfermarkt, to pierwsza taka sytuacja w seniorskiej karierze (dane obejmują okres od sezonu 2007/08), gdy Robert Lewandowski nie rozegrał choćby jednej minuty w dwóch kolejnych meczach ligowych, przesiadując je na ławce rezerwowych. A to zapewne spory cios dla 37-latka.

Przypomnijmy, że między meczami z Betisem i Osasuną "Lewy" wystąpił jeszcze w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt, rozgrywając 66 minut. I nie były to najlepsze zawody w jego wykonaniu. Co więcej, po sześciu kolejkach fazy ligowej Champions League strzeleckie konto reprezentanta Polski wciąż świeci pustkami.

Robert Lewandowski AFP

Hansi Flick FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP