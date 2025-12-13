Spektakularny powrót do kadry. Powiedział to głośno, już wszystko jasne

Polacy otrząśli się już po kolejnym nieudanym ataku na złoto w finale Speedway of Nations. Odkąd wprowadzono tę formułę, ani razu biało-czerwoni nie sięgnęli po tytuł mistrzowski. Zupełnie inaczej jest w zawodach, które pierwotnie zostały właśnie zastąpione na rzecz SoN.

Wielki powrót Pawlickiego do kadry

Chodzi oczywiście o Drużynowy Puchar Świata. Za rok to będzie podwójnie wielkie święto, bo finał odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Polacy będą bronić złota wywalczonego w 2023 roku we Wrocławiu. W sumie to wygrali oni trzy ostatnie edycje, bo dwie wcześniejsze miały miejsce w 2016 i 2017 roku.

Wówczas w kadrze startował powracający do reprezentacji Piotr Pawlicki. To nagroda od trenera Stanisława Chomskiego za zeszły sezon. Pawlicki po kilku latach przeciętnej jak na swoje umiejętności jeździe w końcu nawiązał do swoich najlepszych lat. Co prawda w ostatnich latach bywał sporadycznie powoływany na mecze towarzyskie, bądź tegoroczny finał SoN, ale na zgrupowaniu pojawi się niedługo po pięciu latach przerwy.

Jest to z pewnością dodatkowy zastrzyk motywacji dla zawodników, żeby się tam znaleźć i wystartować na PGE Narodowym. Na razie nie oglądam się na to, kto będzie faworytem. Myślę jednak, że w DPŚ Polska zawsze do nich należy

Pawlicki mówi o Chomskim. "Bardzo dużo dobrego o nim słyszałem, szczególnie od brata"

Chomski powołując Pawlickiego do szerokiej kadry jeszcze przed początkiem sezonu wypowiadał się o nim w samych superlatywach. - Drugi dobry sezon i udany powrót mimo kontuzji. Tam jest potencjał. To nietuzinkowa osobowość. Dynamiczna, barwna, w pełni sobie na to powołanie zasłużył - mówił nowy selekcjoner dla motosport.pzm, chwilę po ogłoszeniu nominacji.

Piotr nie pozostał mu dłużny. - Nie miałem nigdy okazji współpracować z trenerem Chomskim, ale bardzo dużo dobrego o nim słyszałem, szczególnie od mojego brata. Zawsze go sobie chwalił, więc podchodzę do niego z dużym szacunkiem i uznaniem. Wszystko przed nami - wyjaśnia.

Talizman kadry podczas DPŚ

Pawlicki to przecież nie byle kto, a swego rodzaju talizman kadry. Latami był liderem kadry, startując przez moment także z opaską kapitaną. Do tej pory dwukrotnie wziął udział w Drużynowym Pucharze Świata i dwa razy sięgnął z Polską po tytuł. Najpierw w Manchesterze, a rok później w Lesznie, czyli na torze, na którym się wychował.

- Manchester mógł smakować lepiej, bo trzeba było włożyć w niego więcej trudu na torze. W Anglii też motocykle trochę inaczej się zachowują ze względu na pogodę. W Lesznie natomiast zakładaliśmy, że to mogą być trudne zawody i byliśmy przygotowani na wszystko. Od początku byliśmy jednak faworytami i cały turniej poszedł po naszej myśli - wspomina.

- Gdy byłem dzieckiem, to oglądałem z trybun jak w 2009 roku Krzysztof Kasprzak pożyczał motocykl Tomaszowi Gollobowi, co było dla mnie wielkim przeżyciem. Lata później to już ja startowałem z orzełkiem na piersi i zdobywałem medale dla Polski - kwituje.

