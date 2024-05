Polacy gotowi na wojnę. Teraz już tylko "mecz o życie"

Wszyscy hokeiści gotowi na mecz z Kazachstanem. Tomas Fucik przeszedł dodatkowe badania

- Musimy rotować trochę, by każdy złapał nieco oddechu. Stąd decyzja o tym, by dać tym zawodnikom wolne. Na lodzie miałem do dyspozycji trzech bramkarzy i to mnie cieszy - powiedział słowacki selekcjoner Biało-Czerwonych.