Nierówne traktowanie na MŚ. Trener Polaków grzmiał po porażce z Niemcami

Robert Kalaber: nie było nawet kiedy trenować

Polacy do czempionatu przystąpili drugiego dnia, a zakończą zmagania dzień przed końcem fazy zasadniczej. Niestety Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) nie zadbała o to, by wszyscy mieli równe warunki. W naszej grupie w podobnej sytuacji były jeszcze Francja i Kazachstan .

- To spotkanie z Amerykanami bardzo nas zmęczyło. Poszliśmy późno spać. Mieliśmy tylko 16 godzin na regenerację. I z tego powodu było to bardzo trudne spotkanie. Mieliśmy ciężkie nogi, a Niemcy czuli się komfortowo. Niemcy mieli więcej czasu na regenerację od nas. Do tego mają o wiele bardziej doświadczoną drużynę w grze na takim poziomie. Wykorzystywali zatem sytuacje, jakie mieli. My z kolei tego nie robiliśmy i to zrobiło różnicę. Chłopaki jednak - po raz kolejny w tym turnieju - zostawili serca na lodzie. Walczyli do ostatnich sekund, a pod koniec meczu mocno nacisnęli Niemców i zrobiło się dramatycznie. Zrobiliśmy błędy, a rywal to wykorzystał. Walczyliśmy do końca i staraliśmy się zrobić coś jeszcze w tym meczu - dodał.