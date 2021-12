Abu Zabi na dłużej w kalendarzu F1

Wojciech Kulak F1

Abu Zabi nie zniknie z kalendarza mistrzostw świata Formuły 1. W czwartkowy poranek doszło do podpisania nowej umowy, która obowiązywać będzie co najmniej do sezonu 2030. Tegoroczny wyścig na Yas Marina Circuit już w najbliższą niedzielę. Transmisja od 13:55 w Eleven Sports 1.

Zdjęcie Start wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi / AFP