Szeremeta przegrała finał, wkrótce wszystko było już jasne. Polska jednak na szczycie

Wyprawa polskiej reprezentacji na pierwszy nasz Puchar Świata organizacji World Boxing przyniosła Biało-Czerwonym wiele sukcesów i radości. Dość powiedzieć, że ich skala przekroczyła oczekiwania kibiców i to z kolosalnym zapasem. Podczas gdy uwaga skupiona była przede wszystkim na osobie naszej srebrnej medalistki igrzysk olimpijskich z Paryża - Julii Szeremecie, pozostałe reprezentantki Polski, uwolnione od presji spisały się w Brazylii rewelacyjnie.

Szeremeta przegrała finał, ale złoto i tak dla Polki. Dwie z Biało-Czerwonych najlepsze w Brazylii

Szeremeta dotarła do finału zmagań o złoty medal w kategorii 57 kilogramów, ale podobnie jak w stolicy Francji, tak w Foz do Iguacu musiała uznać wyższość rywalki - w tym wypadku Jucielen Romeu. Decyzja sędziów nie była jednogłośna. Dwóch z nich wskazało na triumf Polki, trzech na Brazylijkę. Mimo to z Pucharu Świata Biało-Czerwone przywiozły aż dwa złote krążki.