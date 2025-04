Skandal w Barcelonie, chcą kary dla kumpla Lewandowskiego. Flick musiał zareagować

Kibice Barcelony w sobotni wieczór nie mieli zbyt wielu powodów do radości. "Duma Katalonii" zaliczyła pierwszą od dłuższego czasu wpadkę i zremisowała tylko 1:1 z Realem Betis. Mimo to podwyższyła swoje prowadzenie nad Realem Madryt , bo "Królewscy" sensacyjnie przegrali na Estadio Santiago Bernabeu z Valencią 1:2.

Zawrzało po meczu Barcelony. Raphinhi puścił hamulce

Pogodzić się ze straconymi punktami najbardziej nie mógł Raphinha . Zastępującego w roli kapitana Marca-Andre ter Stegena skrzydłowy wdał się po końcowym gwizdku w sprzeczkę z arbitrami, która znienacka eskalowała . Dość powiedzieć, że skrzydłowy wpadł w szał, a uspokoić go starali się koledzy z drużyny . Bez skutku.

Hansi Flick, chcąc uniknąć ewentualnej kary dla swojej gwiazdy zaczął sam krzyczeć na Raphinhę i odciągać go w kierunku tunelu prowadzącego do szatni. Tam czekał na niego Ter Stegen. I Niemcowi także oberwało się od Brazylijczyka. Piłkarze wdali się w przepychankę. 28-latek odepchnął golkipera, co wywołało potężne oburzenie w mediach.