Stawką nie tylko półfinał. Legia i Jagiellonia grają o wielkie pieniądze

Gra polskich zespołów w kwietniu w europejskich pucharach to rzecz niemal niespotykana. Na ogół nasze zespoły odpadały na przełomie roku, a tymczasem w czwartek w Lidze Konferencji będziemy mieli aż dwóch reprezentantów. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa rywalizują właśnie o awans do półfinału, a za prestiżem i sukcesem sportowym idą także pieniądze. I to całkiem spore, jak na polskie warunki.

Ile Legia i Jagiellonia zarobiły w Lidze Konferencji?

Pieniądze otrzymuje się tu już za każdą rozegraną rundę, a także każdy zdobyty punkt. A że Legia i Jagiellonia tych spotkań zagrały już po kilkanaście i to z zaskakująco dobrymi wynikami, to mogą pochwalić się sporym zarobkiem - w tym momencie oba mogą liczyć na ok. 9 mln euro, czyli blisko 40 mln zł! A to nie koniec, bo kolejne pieniądze w czwartek będą do podniesienia z boiska...